Czy praca może być przygodą? Historia pana Przemka udowadnia, że jest to jak najbardziej możliwe! Poznajcie ją i sprawdźcie, czy nie chcielibyście przeżyć czegoś podobnego!

Nasz rodak był jednym z pracowników zaangażowanych w pracę przy projekcie Hornsea Wind Farm. Do zeszłego roku była to największa działająca morska farma wiatrowa na świecie o mocy 1,218MW, która zlokalizowana jest około 120 km od wschodniego wybrzeża Anglii na Morzu Północnym. Wytwarza energię wystarczającą do zasilenia ponad miliona domów. Hornsea One jest imponującym osiągnięciem ludzkiej inżynierii, obejmującym ogromny obszar o powierzchni około 407 kilometrów kwadratowych, czyli ponad pięć razy więcej niż miasto Hull. Morska farma wiatrowa wykorzystuje turbiny wiatrowe o mocy 7 megawatów (MW), z których każda ma 190 metrów wysokości i jest większa niż betonowe wieże Humber Bridge. 42-letni Polak miał okazję dołożyć swoją cegiełkę do tego niesamowitego projektu, pracując jako spawacz.

"Miałem już pewne doświadczenie w moim zawodzie, które zdobyłem w innych krajach Europy, między innymi w Skandynawii, ale praca w Wielkiej Brytanii, okazała się strzałem w 10”. – komentował Pan Przemek specjalnie dla Polish Express.

„Okazało się, że doświadczenie zawodowe i trud włożony w zdobycie kwalifikacji, opłaciło się. Prace spawalnicze na platformie wiążą się z zachowaniem samodyscypliny, tak by wszystko działo się według zasad bezpieczeństwa. Z całą pewnością takie zajęcie daje dużo satysfakcji. Człowiek czuje się częścią czegoś większego, co będzie służyło innym, a jego praca jest naprawdę wartościowa. Nie zapominajmy też, że wynagrodzenie jest naprawdę konkurencyjne. W Polsce bym tyle nie zarobił.”

Dodatkowym atutem są piękne okoliczności przyrody. Pracując przy konstrukcji Hornsea Wind Farm Pan Przemek mieszkał w Anglii. – „W przerwach od pracy miał okazję nieco pozwiedzać i nie ukrywa, że jest pod ogromnym wrażeniem piękna tego kraju. "Wcześniej byłem trochę w Skandynawii, ale tu w ogóle nie ma żadnego porównania" - mówił. "Wiecie, te zamki, te wrzosowiska, te wzgórza, ten surowy klimat. Ciężko to opisać słowami. To po prostu trzeba samemu zobaczyć, samemu przeżyć. Polecam każdemu.”

ETP Marine & Offshore LTD jest spółką angielską wchodzącą w skład grupy ETP, która realizuje ambitne przedsięwzięcia w Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Danii, Norwegii, Rumunii, a także w krajach Ameryki Północnej i Południowej. W 2021 roku firma brała udział w 18 projektach dla 13 klientów w 10 krajach, zatrudniając przy tym 407 pracowników, którzy przepracowali 260 tysięcy roboczogodzin. Firma zbudowała 3 trafostacje dla farm wiatrowych, 3 serwisy platform oil & gas, 5 jednostek pływających oraz wykonała 5 projektów prefabrykacji rur stalowych i 2 projekty petrochemiczne.

Od 4 lat ETP Marine & Offshore LTD z powodzeniem realizuje kolejne projekty w UK, obejmują zasięgiem sektor stoczniowy, offshore wind, offshore oil & gas oraz perspektywiczny rynek decomissioningu jednostek pływających i platform. W ciągu ostatnich 2 lat na rynku brytyjskim pracę znalazło ponad 150 specjalistów, a w związku z dynamicznym rozwojem w kolejnych latach firma poszukują kandydatów na stanowiska:

spawacz 136 lub 141

monter rurociągów

monter kadłubów

ślusarz

Osobom spoza Wielkiej Brytanii firma zapewnia bezpłatny przelot do miejsca pracy i zakwaterowanie. Zatrudnienie odbywa się na podstawie umowy o pracę lub w oparciu o samozatrudnienie dla osób posiadających działalność w UK. Atutem oferty jest atrakcyjne wynagrodzenie oraz dodatki za pracę w weekendy i zmiany nocne. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o pracę jest posiadanie statusu osiedleńca lub statusu frontier worker.

