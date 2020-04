Czy powinniśmy zakładać gumowe rękawiczki, gdy wychodzimy z domu? Czy są one dobrą ochroną?

Dla mieszkańców UK pozostających w izolacji wyjście na zewnątrz, czy do sklepu może wiązać się z obawami dotyczącymi bezpieczeństwa. Mimo wprowadzonego "dystansu społecznego", czy odstępów w kolejkach, pewne kwestie nadal są niejednoznaczne, jak na przykład ta, czy powinniśmy ubierać gumowe rękawiczki wychodząc na zewnątrz, czy też nie.

Dotykanie klamek, czy poręczy w miejscach publicznych, albo zdejmowanie z półek sklepowych produktów, które zamierzamy kupić, nie jest bezpieczne w obecnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa. Część spacerowiczów oraz konsumentów zakłada w takiej sytuacji gumowe rękawiczki w ramach ochrony. Jednak czy faktycznie chronią nas one przed zarażeniem? W jaki sposób należy używać ochronnych rękawiczek, aby spełniały swoją funkcję?

Ważną informacją jest ta, że do wyjścia na zewnątrz (np. na spacer) nie zaleca się ubierania gumowych rękawiczek w ramach ochrony przed Covid-19. Specjaliści twierdzą, że zawsze higiena rąk jest ważniejsza niż noszenie gumowych rękawiczek czy maseczek ochronnych.

Rękawiczki mają zastosowanie w miejscach takich jak szpitale, gdzie lekarze i pielęgniarki wchodzą w bezpośredni kontakt z chorymi i co istotne, ich maseczki i rękawiczki są wyrzucane natychmiast po kontakcie z każdym pacjentem.

Z kolei noszenie gumowych rękawiczek w przestrzeni publicznej jest ryzykowne. Dają one złudne poczucie ochrony i często prowadzą do zaniedbania higieny rąk. Lekarze mówią, że, jeśli nosimy rękawiczki, powinniśmy je traktować jak swoją skórę, czyli, gdy dotykamy w nich różnych powierzchni, powinniśmy zachować takie same środki ostrożności, jakbyśmy robili to gołymi rękami.

Jeśli zatem mieliśmy na sobie rękawiczki podczas robienia zakupów w różnych sklepach, wtedy narażamy na większe niebezpieczeństwo zarażenia wirusem zarówno siebie i innych. Należy zdjąć rękawiczki zaraz po tym, jak dotykaliśmy różnych powierzchni i je wyrzucić. W ten sposób jednak narażamy się na duże koszty, a o wiele pewniejszą ochroną byłoby w tym przypadku niekorzystanie z rękawiczek i regularne mycie rąk.

