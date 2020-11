Czy powinienem myć/dezynfekować świąteczne przesyłki dostarczane przez kurierów? Eksperci zalecają szczególne środki ostrożności

Fot. Getty

Czy powinniśmy podejmować szczególne środki ostrożności odbierając pocztę albo przyjmując paczki od kurierów? Eksperci zalecają tu ostrożność, zwłaszcza osobom najbardziej narażonym i to pomimo tego, że ryzyko zakażenia się koronawirusem przez odebranie przesyłki jest stosunkowo niewielkie.

Niektórzy naukowcy zalecają Brytyjczykom dezynfekowanie przesyłek, które docierają do ich domów, aby zminimalizować ryzyko zakażenia się koronawirusem. Tam gdzie to możliwe, paczkę można umyć, a tam, gdzie nie – to spróbować ją chociaż zdezynfekować. Bo choć ryzyko zakażenia się Sars-CoV-2 poprzez dotykanie przesyłki (na którą ktoś wcześniej nakaszlał lub nakichał), jest bardzo niewielkie, to jednak zawsze istnieje. A szczególne środki ostrożności powinni w tym względzie podejmować seniorzy i osoby chorujące przewlekle, ze słabszym system odpornościowym.

Kwarantanna dla paczek i listów

Dr Lena Ciric, która specjalizuje się w biologii molekularnej i która, jak sama mówi „przygląda się, gdzie czają się mikroby”, zaleca wysyłanie prezentów rodzinie i przyjaciołom najdalej „na początku grudnia”, aby mieli oni czas na poddanie paczek i listów kilkudniowej kwarantannie. A „jeśli babcie i tak się obawiają, to mogą wszystko przetrzeć szmatką i zdezynfekować, i już więcej się nie martwić”. Lena Ciric przypomina, że „zimne i suche” warunki panujące w magazynach i na naczepach ciężarówek sprzyjają przetrwaniu wirusów na opakowaniach, choć czas dostarczenia paczek lub listów powinien być wystarczający, aby koronawirus jednak na nich nie przetrwał. A jeśli przetrwa, to w bardzo znikomym stopniu.

Dezynfekcję przesyłek zaleca także profesor Ashley Woodcock, specjalista chorób układu oddechowego i prodziekan ds. Klinicznych Uniwersytetu w Manchesterze. - Jeśli babcia dostanie dużo kartek świątecznych, to co powinna zrobić? Gdybym był starszym człowiekiem, to dotykałbym kartek świątecznych w rękawiczkach i kładłbym je na kilka minut na kaloryferze – zaznaczył Woodcock. I dodał, że zalecałby on także dezynfekowanie większych paczek wodą z detergentem.