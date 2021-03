Czy Polska uznaje brytyjskie prawo jazdy? Oto najważniejsze informacje

Ważną informacją dla Polaków posiadających brytyjskie prawo jazdy jest to, że od 1 stycznia 2021 roku na terytorium Polski uznawany jest ten dokument w okresie jego ważności. A co z wymianą brytyjskiego dokumentu na polski?

Jeszcze przed 1 stycznia 2021 roku wielu naszych rodaków mieszkających na Wyspach obawiało się, że ich wydane w Wielkiej Brytanii prawo jazdy nie będzie obowiązywać na terenie krajów Unii przez Brexit. Nic takiego się jednak nie stało.

Brytyjskie prawo jazdy w Polsce

Mimo długiego czasu niepewności związanego z tym, jakie zasady uda się zachować po Brexicie między Wielką Brytanią a Unią Europejską, kwestia dotycząca prawa jazdy nie uległa zmianie. Na mocy Konwencji o ruchu drogowym podpisanej w Wiedniu w 1968 roku Polska (od 1 stycznia 2021 roku) uznaje wydane na Wyspach prawo jazdy w okresie ważności tego dokumentu.

Wymiana brytyjskiego prawa jazdy na polskie

W przypadku Polaków, którzy zdecydowali się na powrót do kraju i posiadają brytyjskie prawo jazdy, wymiana dokumentu na polski nie powinna stwarzać trudności. Będzie ona obowiązywać na tych samych zasadach, jak w przypadku dokumentów tego typu, które zostały wydane przez inne kraje będące stronami Konwencji Wiedeńskiej.

Należy jednak pamiętać, że korzystać z brytyjskiego prawa jazdy po powrocie do Polski możemy tylko przez 6 miesięcy, a po tym terminie musimy wymienić dokument na polski, jednak nie wiąże się to ze zdawaniem egzaminów. Zasada ta działa także w drugą stronę – jeśli planujemy pobyt stały w UK, a posiadamy polskie prawo jazdy, to brytyjskie władze mogą od nas wymagać wymiany dokumentu na brytyjski.