Czy polska kancelaria prawna może uzyskać dla ciebie optymalne odszkodowanie w UK?

Wypadki na drodze lub w pracy mogą przydarzyć się każdemu. Zdarzają się w zasadzie cały czas. Bardzo często nie da się ich po prostu uniknąć. W perspektywie prawnej są to jeszcze bardziej złożone zdarzenia, które rozpatrywane są pod kątem wielu czynników. W wielu miejscach bezpieczeństwo nie zależy tylko od osoby poszkodowanej, ale także od przykładowo:

innych uczestników ruchu;

odpowiedzialności pracodawcy;

uwarunkowania psychofizycznego poszkodowanego i opcjonalnie sprawcy;

kwalifikacji naszych współpracowników;

odpowiedniego stanu technicznego sprzętu i wyposażenia pracowniczego;

warunków pogodowych.

Jest to jedynie część otwartego katalogu czynników. Polski prawnik w dzisiejszych czasach ma znacząco utrudnione zadanie ze względu na to, że sektor odszkodowań dotyka najwięcej zmian i nowelizacji. Nie jest więc łatwo wybrać odpowiedniego przedstawiciela prawnego, szczególnie jeśli do równania wejdzie zmienna w postaci aspektu międzynarodowego postępowania odszkodowawczego. Otrzymanie odszkodowania w Anglii może nie być już tak proste, jeśli nie zdamy się na wiedzę specjalisty.

Statystycznie skutki zaniedbań naszych współpracowników oraz innych uczestników ruchu będą nas dotykały zawsze. Nie ma znaczenia w jak dobry sposób się zabezpieczymy. Warto w tym wypadku zawczasu przemyśleć sytuację i przygotować się do tego w jaki sposób uzyskać odszkodowanie w UK. Wyjeżdżasz do pracy? Może już wróciłeś, ale następstwa zdarzenia ciągną się za tobą do dziś? Z tego artykułu dowiesz się jakie podjąć kroki i jak zachować się jeśli chodzi o wypadek.

Odszkodowania w Anglii – kiedy możesz je uzyskać?

W przypadku Wielkiej Brytanii warto mieć na uwadze, że poszkodowany ma możliwość ubiegania się o odszkodowanie powypadkowe w samym UK. Nie jest to jednak do końca dobre rozwiązanie, gdyż lepiej jest rozwiązywać poprzez specjalistów na poziomie krajowym. Jednak nie warto także od razu eliminować tego środka. Należy jednak z pewnością wykluczyć korzystanie z usług mniejszych biur, które mogą nie spełnić naszych oczekiwań.

Możliwość uzyskania odszkodowania za wypadek w Anglii jest zależna w pierwszej kolejności od rodzaju ubezpieczenia, które aktualnie posiadamy. Drugim czynnikiem są okoliczności wypadku, a także czynności podjęte zaraz po nim. Chodzi o fakt wypełnienia odpowiednich formalności, wymaganych przy poszczególnych zdarzeniach (np. czy zgłosiliśmy się do szpitala) lub czy w przypadku rany głowy zbadano nas EEG.

Odszkodowanie za wypadek samochodowy w UK

Odszkodowanie za wypadek samochodowy jest właściwą prawnie formą zadośćuczynienia wobec poszkodowanego. Powinno w pełni zrekompensować poniesione straty, zarówno fizyczne, jak i często psychiczne. Zaraz po wypadku należy zapisać dowód rejestracyjny sprawcy, a następnie zgłosić się do odpowiedniego specjalisty. Polski prawnik w UK zajmie się całym procesem odszkodowawczym, jednak jest mały mankament, który dobrze jest mieć na uwadze.

W przeciwieństwie do polskiego systemu prawnego, na terenie Anglii i Walii Policja nie jest obowiązana do przyjazdu w przypadku zdarzeń drogowych, w których nikt nie fizycznie ucierpiał. Dotyczy to także sytuacji, w których nie brał udziału kierowca pod wpływem alkoholu. Oznacza to, że w zasadzie w interesie poszkodowanego pozostaje rozpoczęcie drogi prawnej. Sam musisz zadbać o możliwość odnalezienia kierowcy kolizyjnego samochodu. Zapisz dane sprawcy lub jego numer rejestracyjny.

Okolicznością uprawniającą do otrzymania odszkodowania z tytułu wypadku samochodowego jest udowodnienie winy innego kierowcy. Tylko wówczas odszkodowanie w UK jest Ci należne. Oprócz tego, jeśli jesteś pasażerem, nieważne czy pojazdu powodującego, czy uczestniczącego w wypadku – możesz otrzymać zadośćuczynienie za straty finansowe, psychiczne lub fizyczne.

Odszkodowanie za wypadek w pracy w UK

Generalną klauzulą w Anglii, jeśli chodzi o okoliczności uprawniające do odszkodowania, jest praktycznie każdy stan faktyczny, w którym nie przyczyniłeś się do spowodowania wypadku. Do tego katalogu należy włączyć wszelkiego rodzaju zaniedbania pracodawców lub współpracowników, zaniechania, błędy bądź nieszczęśliwe zbiegi okoliczności. Do uzyskania odszkodowania za wypadek w pracy w UK mogą Cię przykładowo uprawniać:

wadliwe działanie maszyny, zapewnianej przez pracodawcę;

wina lub zaniedbania innych pracowników firmy;

polecenie przełożonego, które bezpośrednio naraża pracownika na niebezpieczeństwo;

niezabezpieczona nawierzchnia na terenie miejsca pracy;

zobowiązanie pracownika do korzystania z narzędzi, których nie potrafi wykorzystywać, nie ma do nich przeszkolenia lub nie spełniają norm bezpieczeństwa bądź nie są sprawne i nie powinny być dopuszczone do pracy.

Czy polska kancelaria prawna może działać w sprawie odszkodowań na terenie UK?

Zdecydowanie tak! Wystarczy przestrzegać podstawowych czynności powypadkowych:

zgłosić przełożonemu, że doszło do wypadku i dopilnować, aby sporządził odpowiedni protokół;

uzyskać od lekarza zaświadczenie o skutkach wypadku oraz odpowiednią notkę służbową;

zgłosić się do prawnika. Załatwi on wszelkie formalności za Ciebie!

Uzyskanie odszkodowania w Anglii może być bardzo proste. Wystarczy zgłosić swoją sytuację wykwalifikowanej kadrze prawników. Optimal Solicitors to jedni z najlepszych specjalistów w dziedzinie odszkodowań i nie tylko. Codziennie pomagają klientom i uzyskują jedne z najwyższych odszkodowań. Nie wierzysz? Sprawdź przykłady rozwiązanych spraw, w których udało się zdobyć bardzo duże sumy (studia przypadków prawnych - https://optimalsolicitors.com/pl/blog/studia-przypadkow-prawnych ). Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz na ich stronie internetowej.

Firma ta świadczy usługi z zakresu uzyskiwania odszkodowań zarówno, jeśli chodzi o wypadki samochodowe, jak i w pracy. Jednak usługi Optimal Solicitors wykraczają za same odszkodowania bowiem kancelaria ta pomoże ci również w przypadku rozwodu, przygotowania do uzyskania obywatelstwa brytyjskiego czy sporządzenia testamentu. Poza dopełnieniem za Ciebie formalności będzie informować Cię na bieżąco na jakim etapie znajduje się aktualnie postępowanie. Sprawdź sam!

Źródła:

https://www.gov.uk/vehicle-insurance