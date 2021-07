Czy Polacy w UK żałują swojego pobytu za granicą? Zobacz burzliwą dyskusję na temat tego, czy wyjazd z kraju to był błąd

„Żałuję, że wcześniej nie udało mi się wyjechać. A jak wysiadłam na Victorii w 2005 roku, to się rozejrzałam i stwierdziłam: no, jestem u siebie! I tak jest do dziś... Dziękuję sobie, że byłam na tyle odważna, aby przyjechać tu sama i zacząć życie od zera”.

„Nie, nie żałuję, 42 latka, 19 lat za granicą. Dzięki ciężkiej pracy i inwestycji w UK ustawimy się na całe życie. Nigdy bym tego nie dokonał w kraju, tam trzeba być dużym krętaczem, żeby się udało. A teraz ze wszystkim, czego się dorobiłem, przeniosłem się do Włoch na rok bądź dwa, odpocząć po tych 19 latach pracy. Po dwóch latach powrót do Polski, ale życie w kraju już bez żadnego stresu”.

