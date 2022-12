Czy Polacy w UK planują wracać do kraju na emeryturę?

Jakie plany związane z przyszłością na emigracji mają Polacy, którzy mieszkają lub mieszkali w Wielkiej Brytanii? Oto wyniki ciekawej dyskusji, jaka rozgorzała w mediach społecznościowych.

Jakie opcje związane z emigracją są popularne wśród Polaków, mieszkających — teraz lub w przeszłości — w UK? Czy nasi rodacy planują swój pobyt w UK na długo, czy raczej na krótko? Na jednej z grup fejsbukowych zapytał o to pewien internauta.

Jak nazwa grupy mówi „Żyję w UK”, ale pytanie, jak długo? Ilu z was planuje tu pozostać na stałe, emeryturę? - pisał pan Marcin.

Czy nasi rodacy planują powrót do PL "na emeryturę"?

Tak ta kwestia wyglądała w oryginale:

Jak odpowiadali nasi rodacy? Zdecydowana większość odpowiedzi, które pojawiły się w grupie, wskazywała na pozostanie w Wielkiej Brytanii na dłużej. Na stałe, do emerytury. Nie ma co ukrywać, po prostu się tu zadomowiliśmy. Warto zaznaczyć, że niejako siłą rzeczy trudno się dziwić takim reakcjom, wszak rzeczona grupa skupia osoby (nomen omen!) żyjące w UK. Są inne grupy, gdzie ze względu na profil i osoby, jakie do nich należą, odpowiedzi byłyby diametralnie inne.

Jakie są dalekosiężne plany Polaków mieszkających w UK?

Oto kilka najciekawszych wypowiedzi w tym temacie, utrzymanych właśnie w takim tonie:

Jestem tu 16 lat, jak zdrowie pozwoli i praca będzie, jeszcze planuję zostać do emerytury, nie jest źle, jak inni się wypowiadają. Do pogody po tylu latach można się przyzwyczaić jak jadę na urlop to moje nogi nie znoszą tamtej pogody jak wracam nogi wracają do normalności — BOŻENA.

Ja zostaję na starość tutaj, nie wyobrażam sobie życia w Polsce! Na dzień dobry zabierają z emerytury 9% na składkę zdrowotną i 12% zaliczki na podatek dochodowy. To po pierwsze. Po drugie: tutaj jest wszystko, co kocham. I lubię ten tutejszy spokój — ALICJA.

Wyjechałem z kraju, mając lat 47 i adaptacja w UK, do łatwych nie należała. Sądzę, że jeszcze większym szokiem, byłby powrót na stałe do Polski. Tu już jest moja najbliższa rodzina, córka ma dobrą pracę, wnuczki i pies chodzący bez kagańca. Tak więc zostaję — BOGDAN.

Ja tu jestem 7 lat raczej zostaje tu na stałe. W polskich realiach bym się już chyba nie odnalazła, a przenosić się do nowego kraju i zaczynać od nowa to już mi się nie chce — SABINA.

Żyje już 19 lat...i nie jest źle, Nie martwię się o przyszłość, mam dobra prace i dużo czasu i środki, żeby rozwijać i realizować moje pasje. Kiedyś może gdzieś stad wyjedziemy, ale kto wie...? — ŁUKASZ.

Prawie 5 lat i raczej tu zostanę. Mam dobra prace, a emerytura tutaj jest lepsza niż w PL i a seniorzy mają coś więcej np. darmowe leki. Mój syn nie wyobraża sobie powrotu, tym bardziej że będzie miał tu dobry zawód — PAULINA.

Zostaje. Jestem tu 8 lat. Dzieci mają tu życie, nie zostawiłabym ich tu samych. Tęsknie za ukochaną Gdynią, ale dom Twój gdzie serce Twoje. A więc mój mąż i dzieci — ALEKSANDRA.

Temat ten wzbudza gorące dyskusje w mediach społecznościowych

W toku dyskusji pojawiło się również kilka krótszych wypowiedzi:

20 lat w UK. Swój dom i tu zostaje. 22 lata temu wyjechałam z ery kamienia łupanego (PL) i nie wracam — SILVIA.

18 lat i nie planuje na razie powrotu — KLAUDIA.

Warto dodać, że nie brakowało także głosów o zupełnie innym zabarwieniu. Niektórzy z polskich imigrantów żyjących w UK myślą o powrocie do Polski na starość, na emeryturę, pod koniec swojego życia. Inni nie są jeszcze pewni, co będą robić za kilka, kilkanaście lat...

Jestem tu prawie 20 lat. Za rok emerytura I pakuje się do Polski. Nie wyobrażam sobie tutaj mojej starości. W Polsce mam sąsiadów, koleżanki, zaraz po wyjściu z domu mam sie do kogo odezwać. Mieszka tam też większość mojej bliskiej rodziny — EWA.

Zaraz będzie 18 lat, gdzie będę na starość to czas pokaże — GOSIA.

Na razie jestem 10 lat, ale nie wiem co mam w planach jeszcze. Zobaczymy — MAŁGORZATA.

... a niektórzy rozważają wyjazd do tzw. ciepłych krajów:

18 lat tu jestem. Do emerytury wytrzymam do 67, a potem ciepłe kraje jakieś. Chyba że Polska będzie jeszcze istnieć, to rozważę — MARTIN.

Mam plan, aby wyjechać za kilka lat do Nowej Zelandii, czy się uda, nie wiem, jako plan B jest przenieść się na Kanary. Zobaczymy — MARCIN.

Nie zamierzam wyjeżdżać z Anglii. Ale to moje zdanie na dzień dzisiejszy. Na chwilę obecną nie potrafię wyobrazić sobie powrotu do PL. Może gdzieś gdzie jest cieplej... Czas pokaże — MONIQUE.

Zostać czy wracać?

Pojawiła się również jedna wypowiedź osoby, która już zdecydowała się na powrót. Jej wymowa była znacząca:

Ja wróciłem do Polski z UK 6 lat temu. Najgorsza decyzja — DAMIAN.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: polishexpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez polishexpress.co.uk:

Progi podatkowe zostaną zamrożone do 2028 roku? Wszyscy w UK będą musieli zrzucić się na ogromną dziurę w finansach publicznych

Jak często Brytyjczycy zmieniają pościel? Zobacz zaskakujące wyniki badania YouGov

Szef Ryanaira ostrzega pasażerów planujących wakacyjne podróże na przyszły rok

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!