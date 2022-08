Czy Polacy w UK boją się inflacji? Temat rozgrzewa internautów do czerwoności

„Nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. To są słowa Klausa Schwaba ze Światowego Forum Ekonomicznego. Jeśli jeszcze nie wierzycie, że to są celowe działania globalistów i myślicie, że tylko teorie spiskowe, to przykro mi, ale już wam nic nie pomoże”;

