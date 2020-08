Czy Polacy to maminsynkowie? Prawie co drugi młody dorosły nie wyprowadził się od rodziców

Jak wynika ze statystyk 44 proc. Polaków w wieku 25-34 lat (nadal?) mieszka ze swoimi rodzicami. To dużo czy mało? Co z tego wynika? Czy młodzi Polacy są maminsynkami, którym wygodnie mieszkać z rodzicami, czy stoi za tym coś innego?

Jak wynika z szacunków HRE Investments w skali roku ze swoich domów rodzinnych wyprowadza się od 270 do 360 tysięcy młodych dorosłych, a więc osób w wieku od 25 do 34 lat. W 2019 ta liczba wyniosła 350 tysięcy, ale wszystko wskazuje na to, że w 2020 roku będzie ona znacznie mniejsza. "Ostatnie lata sprzyjały usamodzielnianiu się dorosłych Polaków. Jest pewne, że przez skutki epidemii rok 2020 nie będzie już tak dobry" - oceniał Bartosz Turek komentując tę kwestię dla "Business Insider Polska".

Według opracowań powstałych na podstawie danych GUS`u i Eurostatu ze swoimi rodzicami nadal mieszka 44 proc. Polaków w wieku 25-34 lata.

Czy mieszkania w Polsce są po prostu drogie?

Co jest powodem takiej sytuacji? "Powód jest prozaiczny – epidemia pogorszyła sytuację na rynku pracy i doprowadziła do zakręcenia kurków z kredytami. Szczególnie dotyka to osób kupujących pierwsze mieszanie. Pamiętajmy, że młodzi często pracują na tzw. umowach śmieciowych lub na samozatrudnieniu, a na te źródła dochodu banki patrzą dziś szczególnie nieprzychylnym okiem. Rozwiązaniem może być więc najem, ale ten jest co do zasady rozwiązaniem droższym niż zakup na własność" - dodaje Turek.

W jakim wieku średnio Polacy "wylatują ze swoich gniazd"? Według danych Eurostatu to 27,4 - taki był średni wiek obywateli naszego kraju na rok 2019, gdy wyprowadzali się na swoje.

Jak sytuuje to Polskę w skali Unii Europejskiej? Daleko nam choćby do Szwedów (średni wiek to rekordowe 17.8!) i ogólnie do krajów skandynawskich (Finlandia i Dania - nieco powyżej 21 lat), ale tylko nieco nam bliżej do krajów europejskiego południa, słynących właśnie z tego, że z "mamusiami" ich "syneczkowie" mieszkają bardzo długo. Włochy - 30,1, Hiszpania - 29,5, Portugalia - 29. W podobnym wieku do Polaków mieszkaniową samodzielność uzyskują obywatele Węgier (27,2), Czech (25,8), Austrii (25,4), a na przykład w Niemczech młodzi wyprowadzają się w wieku 23,7 roku.

Czy młodzi Polacy chcą czy po prostu muszą mieszkać ze swoimi rodzicami?

Czy jednak z tych statystyk wynika, że Polacy są maminsynkami? Chyba nie do końca. Trudno generalizować, ale w skali europejskiej nieruchomości w naszym kraju do tanich nie należą, a zarobki i idąca za nimi siła nabywcza sprawiają, że po prostu dla wielu osób mieszkanie z rodzicami to po prostu finansowa konieczność. Nie wygodniactwo, nie nadmierne przywiązanie do rodziców, ale po zwyczajna kalkulacja co się bardziej opłaca.

A jakie jest wasze zdanie na ten temat? Czy Polacy mieszkają ze swoimi z przyjemnością czy żeby nie pakować się w kredyt na najbliższe 30 lat? Jak oceniacie sytuację mieszkaniową w Polsce?