Czy Polacy pracują więcej od Brytyjczyków? Gdzie jest więcej świąt i dni urlopowych?

TUC, krajowe centrum związków zawodowych w Wielkiej Brytanii ostrzega, że Brexit będzie miał negatywny wpływ na rynek pracy w kraju przyczyniając się do zmniejszenia płac, miejsc pracy oraz pogorszenia...

Theresa May wydała specjalne oświadczenie dotyczące nowej polityki imigracyjnej po Brexicie. Premier informuje w nim o „końcu swobodnego przepływu osób” oraz utracie obecnego "uprzywilejowania" imigrantów...

Liczba zatrudnionych w Wielkiej Brytanii wzrosła do 32.21 miliona osób, a całkowita liczba samozatrudnionych spadła w tym samym czasie o 82 tys. Z kolei bezrobocie spadło do jednego z najniższych poziomów.

Ile zarabiają Polacy w Niemczech i czy warto myśleć o przeprowadzce z Anglii? Specjaliści nie dają się namówić do odpowiedzi wprost, przytaczają jednak dane, ułatwiające podjęcie decyzji. Średnie miesięczne...

Po przecieku dokumentów Home Office dotyczących imigrantów z UE i ograniczenia ich dostępu do brytyjskiego rynku pracy, wśród właścicieli brytyjskich firm powiało grozą. Eksperci radzą jednak przedsiębiorcom,...

Święto Pracy nie takie radosne dla pracowników w UK - Najnowsze dane pokazują, że pracują najdłużej w UE!

Choć w dniu dzisiejszym obchodzimy Święto Pracy, to mieszkańcy Wielkiej Brytanii nie mają zbytnich powodów do zadowolenia. Najnowsze badanie wykazało, że pełnoetatowi pracownicy w UK to najdłużej pracujący...