Czy Polacy mieszkający w UK w 2022 roku myślą o powrocie do Polski?

Fot: Pxhere

Na "Wielkie i małe powroty z PL do UK :)", facebookowej grupie zrzeszającej ponad 30 tysięcy Polaków pojawił się bardzo interesujący wątek. Z miejsca wzbudził on interesującą dyskusję, a liczba komentarzy przekroczyła już 100. O co poszło? Już klarujemy!

Kwestia powrotów do Polski z Wysp pojawia się na naszych łamach regularnie, ale powodem takiej sytuacji jest fakt, iż temat ten powraca i powraca w emigracyjnych dyskusjach w mediach społecznościowych. Polscy emigranci mieszkający w UK w stanęli przed dylematem - czy po Brexicie wracać do swojej ojczyzny, czy zostać jednak w Wielkiej Brytanii? W zasadzie, to kluczowa kwestia dotycząca ich przyszłości! W obliczu narastających antyimigranckich nastrojów i znaczonych utrudnień wynikających z faktu wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych wielu z naszych rodaków w UK stanęło przed dylematem - (jeszcze) UK czy (już) Polska?

Powrót do Polski z UK pod koniec 2022

... i właśnie poniższa dyskusja dotyczy takiej kwestii. Pan Grzegorz konkretnie sformułował tę kwestię:

Dużo osób po latach wybrało powrót do Polski, szczególnie w ostatnim okresie.

Chciałbym zapytać czy też rozważacie powrót do Polski.

Tak wyglądało to w oryginale:

Warto wracać czy lepiej zostać?

Tak, jak pisaliśmy, ten krótki, acz treściwy post wpisuje się w dyskurs związany z problematyką powrotową, tym razem tą pierwotną. Jakie zdanie na ten temat mieli nasi rodacy? Oto ich opinie z grupy "Wielkie i małe powroty z PL do UK :)":

Wszystko zależy od wielu aspektów. Szczerze na emeryturę wolę inne miejsce jakoś tu mi nie po drodze, ale zobaczymy. Tam, w Polsce mam rodzinę i fantastycznych przyjaciół, tu jest praca może i dobre życie, ale nikt nie powie że mając rodzinę tam nic nie tracimy. Wszystko zależy co zbudowaliśmy wcześniej w Polsce, co mamy tu, przyjaciele i rodzina. Taka prawda. Ważne, jaką miało się relację z rodziną. Ja po śmierci mojego taty zrozumiałam, że jednak wspólny czas, wspomnienia, tego tu nie mam i nic mi tego nie zastąpi. A i pandemia pokazała, że może być tak że nawet pieniądze nie pozwolą się pożegnać z bliskimi i już nie polecimy, kiedy chcemy, że jednak coś innego jest ważniejsze. Dlatego ludzie wracają. Są priorytety i priorytety dla każdego inne. - SYLWIA

Rozważam i to poważnie. Szczerze mówiąc nie mogę się już doczekać, ale niestety jeszcze kilka lat nie będzie to możliwe. Dużo moich znajomych wróciło do PL, niektórzy kilka lat temu inni całkiem niedawno. W sumie znam tylko jedną osobę, która wróciła do UK, ale tylko na chwilę, dorobić w związku z panującą w PL drożyzna i mówi szczerze, że gdyby sytuacja jej nie zmusiła, to by nie przyjechała. Wiem, że są różne opinie, ale tak naprawdę wpływa na to wiele czynniku, jak np. rodzina i to czy jest do kogo i czego wracać, bo jak nie ma, to po co. Zresztą jak mówią, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma - JUSTYNA

My postanowiliśmy wrócić po 11 latach pobytu. Ja wychodzę z założenia że w obcym kraju sobie poradziłam (UK) bez języka, pieniędzy, doświadczenia. To i chyba w swoim sobie poradzę. Nie spróbuję to się nie dowiem ;‐) - MARZENA

17 lat w UK. Nie, nie zamierzam wracać, nie odnalazłabym się tam, ostatni raz w Polsce byłam z 6 lat temu i nawet na chwilę nie chce mi się tam jeździć. Jeśli życie zmusiłoby mnie do wyjazdu z UK, to wybrałabym inny anglojęzyczny kraj, a nie Polskę - DARIA

Uwielbiam Polskę na wakacje lub Święta Bożego Narodzenia, szczególnie dlatego że mieszkam blisko Bieszczad i Soliny. Jednak zawsze przekonuje się, że to nie jest dla mnie. W UK czuje się jak w domu od wielu lat, ale wiadomo kiedyś to się może zmienić. Życzę każdemu, aby odnalazł spokój. Ludzie którzy nie czują się dobrze w UK, nie powinni się bać. Polska to trudny kraj, ale wielu żyje się naprawdę dobrze. - KATARZYNA

Ja mieszkałam przez ponad 16 lat w Niemczech, w tym pracowałam 10 lat we Szwajcarii, później 2 lata w Anglii, ale jak wróciłam do Polski nareszcie czuje się w domu. Zaaklimatyzowanie trochę potrwało , ale kto chce ten da radę - ELA

Planowaliśmy wrócić do PL w tym roku. Niestety przez Covid i ogólny kryzys nie wróciliśmy. Wiadomo, że każdy ma inna sytuacje tu w UK i w Polsce. Jesteśmy w UK już 23 lata. Każdy musi podliczyć wszystkie za im przeciw i podjąć decyzje. My już decyzje podjęliśmy. Nie udało się wrócić w tym roku, to wrócimy w następnym.- JACEK

Z obserwacji widzę, że ludzie piszący ,,WRACAM PIENIADZE TO NIE WSZYSTKO,, całkiem dobrze sobie radzą finansowo. Mają w PL własne domy lub mieszkania, żadnych kredytów. Nie słyszę, żeby ktoś wracał i wynajmował dom, szedł do normalnej pracy i normalnie żył Jeśli ktoś pisze, że pieniądze to nie wszystko, to znaczy że już je ma w takiej ilości, że nie obawia się powrotu, a do szczęścia brakuje mu czegoś innego, czego tu nie ma - MARCIN

