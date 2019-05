Czy Polacy byli zaangażowani w głośną sprawę zabójstwa Bobby`ego Ryana? Żyła nią cała Irlandia

Czy Polacy byli zaangażowani w głośne zabójstwo Bobby'ego Ryana? Tą sprawą żyła cała Irlandia. Patrick Quirke został skazany na dożywocie za wydanie wyroku śmierci i zlecenie morderstwa Bobby'ego Ryana. Czy nasi rodacy odegrali w tej zbrodni jakąś rolę?

Popularny DJ z Tipperary znany jako Mr Moonlight został zabity w 2011 roku. Jego ciało znaleziono dwa lata później w... szambie, około pięciu kilometrów od miasta. Irlandzka Garda ruszyła z dochodzeniem, a cała sprawa miała okazać się najdłużej trwającym procesem o zabójstwo w historii "Zielonej Wyspy".

Co ciekawe z naszego, polskiego punktu widzenia, w całą sprawą mieli być zamieszani dwaj nasi rodacy. Dziennikarze portali "Limerick Leader" i "Irish Mirror" mieli dotrzeć do informacji jakoby w morderstwo Ryana mieli mieć związki wlaśnie Polacy. Irlandzcy żurnaliści powołując się na anonimowe źródła spekulowali, że Quirke miał zatrudnić imigranta znad Wisły do wynajęcia innego Polaka, który miał "załatwić sprawę". Mówiło się o tym, że irlandzkie służby miały wpaść na trop polskiego zabójcy, ale nie zdążono go przesłuchać.

Garda stanowczo ucina tego typu prasowe spekulacje. Żadne dowody nie wskazują na to, aby mówić o istnieniu "polskiego wątku" w związku ze sprawą morderstwa Ryana. Faktycznie, po Tipperary chodziło plotki różnej treści, także te dotyczące morderców z Polski, ale w toku śledztwa nie wykryto nic, co było mogło je potwierdzić.

Takiego samego zdania jest córka Ryana, Michelle, która w komentarzu dla "Irish Independent" powiedziała, że "nie wierzy w to", ale jest przekonana, że za mordem stał ktoś jeszcze, a Quirke`owi w jego działaniach ktoś musiał pomagać.

Domniemany "polski pomagier" miał swego czasu mieszkać w Tipperary i wschodnim Limerick, a w latach 2011-2013 przebywać na terenie swojej ojczyzny. Zanim oficerowie Gardy do niego dotarli odebrał sobie życie. Miał cierpieć na depresję.