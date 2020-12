Czy pójście do łóżka z osobą, z którą się nie mieszka będzie nielegalne w grudniu? Minister Zdrowia odpowiada

Fot. Getty

Minister Zdrowia podtrzymał kontrowersyjną regułę, zakazującą uprawiania seksu parom, które nie mieszkają pod wspólnym dachem. Zasada obowiązuje w strefach Tier 2 i Tier 3. Czy istnieją od niej wyjątki?

Minister Zdrowia Matt Hancock potwierdził, że po zakończeniu drugiego lockdownu w Anglii, zakaz uprawiania seksu przez osoby, które nie mieszkają razem, wciąż będzie obowiązywał w strefach Tier 2 i Tier 3. Czy istnieją wyjątki od tej reguły?

Zakaz seksu dla par mieszkających oddzielnie. Wyjątki

Wprowadzony po raz pierwszy w czasie wiosennego lockdownu, a następnie wycofany, kontrowersyjny zakaz chodzenia do łóżka z osobami, z którymi się nie mieszka, przywrócono w Anglii w połowie października, wraz z ogłoszeniem trzystopniowego systemu alertowego. Jak się okazuje zakaz ten może pozostać w mocy nawet przez kilka najbliższych miesięcy. Reguła delegalizująca uprawianie seksu przez pary mieszkające na co dzień oddzielnie, obowiązuje bowiem w strefach Tier 2 i Tier 3, co oznacza, że od 2 grudnia zwolnieni z niej będą jedynie mieszkańcy Kornwalii, Isles of Scilly i Isle of Wight. Niezależnie od strefy alertowej, wyjątek mogą ponadto stanowić pary, które pozostają w tej samej support bubble.

W poniedziałek podczas konferencji prasowej zasadę tę potwierdził sam Minister Zdrowia Matt Hancock. Jedna z uczestniczek konferencji, cytowana przez Metro Elle z Southampton, zapytała: „Mój chłopak i ja jesteśmy w długotrwałym związku, ale mieszkamy w oddzielnych domach, więc nie jesteśmy pewni, jakie zasady nas dotyczą. Czy możemy spotykać się wewnątrz pomieszczeń, czy też możemy widywać się tylko na zewnątrz, pomimo stałego związku?”

Podstawowe zasady lockdownu w Anglii. Tier 1, Tier 2, Tier 3. Grafika: Polish Express

Minister Zdrowia odpowiedział: „Jeśli znajdujesz się w szczególnej sytuacji, najlepiej jest przyjrzeć się dokładnie przepisom. Oczywiście rozumiem wpływ [restrykcji - przyp. red] na osoby, które są w długotrwałych związkach, dlatego przygotowaliśmy specjalne przepisy. Jednak ogólna zasada dla tych, którzy mieszkają w strefie Tier 2 jest taka, że reguła sześciu ma zastosowanie na zewnątrz pomieszczeń, na przykład w prywatnych ogrodach, ale wewnątrz pomieszczeń można mieszać się tylko z osobami z tego samego gospodarstwa domowego”.

Widzimy zatem, że w Tier 2 zakaz dotyczy spotykania się w pomieszczeniach, a na świeżym powietrzy (w tym na terenie prywatnych posesji) można spotykać się z osobami z innych gospodarstw domowych - przy zachowaniu "reguły sześciu". Z kolei w Tier 3 spotykać się w ramach "reguły sześciu" można jedynie w miejscach publicznych, a w prywatnych domach i ogrodach już nie. Wciąż nie jest jednak jasne, o jakie „specjalne przepisy” dla osób pozostających w długotrwałych związkach chodzi i kiedy dokładnie można powiedzieć, że mamy do czynienia ze związkiem „stałym”. Jasny jest natomiast zakaz sypiania z nowopoznanymi osobami.