Podróżowanie wraca do normalności? Oto 4 oznaki, że tak

Czy podróżowanie wraca do normalności?

Co - oprócz znoszenia restrykcji - pozwala z nadzieją patrzeć w stronę wakacji?

Oto cztery sygnały, świadczące o tym, że podróżowanie wraca do normalności po pandemii.

Fot. Getty

Wraz z wygasaniem pandemii branża lotnicza zaczęła się powoli odradzać i pojawiła się nadzieja rychłego powrotu do normalności, której ostatnio doświadczyliśmy w 2019 roku. Oto 4 sygnały, potwierdzających, że podróżowanie powoli wraca co stanu sprzed pandemii.

Choć mogłoby się wydawać, że przyzwyczailiśmy się już do pandemii i jej ograniczeń, wiele wskazuje na to, że najgorsze jest już daleko za nami, a przed nami – powrót do przedpandemicznej normalności. Taką nadzieją żyje obecnie cała branża lotnicza, która spodziewa się, że w najbliższe wakacje boom turystyczny będzie ogromny.

Niestety, z powodu wybuchu wojny w Ukrainie, nie jesteśmy w stanie w pełni cieszyć się wygasaniem pandemii, ponieważ nad Europą zawisło widmo konfliktu zbrojnego z Rosją. Wpływ sytuacji międzynarodowej na branżę lotniczą może być więc bardzo negatywny, jednak jak na razie linie lotnicze, lotniska, firmy turystyczne oraz sami podróżni napawają się perspektywą wakacji bez większość covidowych ograniczeń.

Po tylu miesiącach restrykcji, w stopniowy powrót do normalności dość trudno uwierzyć na słowo. W związku z tym, portal fly4free opublikował listę kilku „dowodów” świadczących o tym, że branża lotnicza na serio szykuje się do znacznego wzrostu liczby pasażerów. Oto cztery najważniejsze sygnały powrotu podróżowania do normalności.

1. Wycofywanie ograniczeń

Wiele krajów stopniowy łagodzi dotychczasowe ograniczenia – w tym restrykcje dla podróżnych. Niektóre kraje ogłosiły już nawet całkowitą zmianę polityki i traktowanie covida na równi z takimi chorobami, jak grypa. W gronie tych ostatnich znajdują się nawet takie państwa, które do tej pory pandemię traktowały bardzo rygorystycznie (Irlandia, a niebawem prawdopodobnie też Włochy).

2. Ceny biletów lotniczych i wakacji poszły w górę

Dwa lata pandemii przyzwyczaiły nas do niskich cen biletów i wakacji zagranicznych – dyktowanych niewielkim lub nawet nikłym popytem. Ceny już stopniowo idą w górę, ale prawdziwy boom ma nastąpić latem: „Ceny biletów na loty w okresie od marca do maja wciąż będą niższe niż przed pandemią, ale zaczną rosnąć w okresie od początku czerwca przez całe wakacje” – stwierdził niedawno Michael O’Leary, szef Ryanaira cytowany przez agencję Reuters.

3. Wzrost liczby rezerwacji długoterminowych

Jak zauważa portal fly4free, w okresie pandemii największą popularnością cieszyły się wyjazdy „na ostatnią chwilę”, czyli typu last minute – co było zrozumiałe ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację obostrzeń pandemicznych. Teraz jednak pojawia się zdecydowanie więcej rezerwacji z wyprzedzeniem, co jest sygnałem, że życie – w tym kwestia planowania urlopów – wraca do normy.

4. Linie lotnicze (i lotniska) rekrutują nowych pracowników

Linie lotnicze i porty lotnicze w ostatnim czasie intensywnie rekrutują. Przykładowo, lotnisko Heathrow ogłosiło, że poinformowało, że w wakacje oczekuje boomu turystycznego i szuka 12 TYSIĘCY nowych pracowników. Rekrutację pilotów i personelu pokładowego ogłaszały też takie linie lotnicze, jak Ryanair czy easyJet.