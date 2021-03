Czy podróż Eurotunelem będzie oznaczać hotelową kwarantannę? UK rozważa wpisanie Francji na „czerwoną listę”

Rząd UK rozważa hotelową kwarantannę dla podróżnych z Francji - donosi The Times.

Fot. Getty

Francja może trafić na brytyjską czerwoną listę. Czy Polacy podróżujący przez Eurotunel będą musieli poddawać się hotelowej kwarantannie po przybyciu do UK?

Wkrótce Francja może znaleźć się na „czerwonej liście” brytyjskiego rządu - donosi The Times. Dla osób podróżujących do Wielkiej Brytanii z Francji jakąkolwiek drogą - w tym Eurotunelem - może to oznaczać konieczność poddania się kosztownej hotelowej kwarantannie.

Hotelowa kwarantanna w UK dla podróżnych z Francji?

Z powodu gwałtownego rozwoju epidemii, Francja zdecydowała się już na wprowadzenie czterotygodniowego ścisłego lockdownu. W niedzielę liczba nowych infekcji w tym kraju sięgnęła 30 000 w przeliczeniu dobowym.

Decyzja rządu UK w sprawie wpisania Francji na „czerwoną listę” jeszcze nie zapadła, ale dziennik The Times przytoczył wypowiedź jednego z ministrów gabinetowych Borisa Johnsona, który powiedział, że aktualnie trwają dyskusje na temat dodania Francji do czerwonej listy w UK. Powodem rozważania takiej opcji jest niepokojący wzrost liczby zakażeń we Francji i szczególnie dużo przypadków zarażenia nowym wariantem koronawirusa.

Czy w Wielkanoc na granicy powtórzy się sytuacja z Bożego Narodzenia?

Źródła przytaczane przez dziennik The Independent podają ponadto, że Wielka Brytania nie zamierza mimo wszystko posuwać się „tak daleko, jak Francja w grudniu”. Przypomnijmy, że właśnie w grudniu 2020 z powodu odkrycia w UK nowego wariantu koronawirusa, Francja z dnia na dzień zamknęła swoje granice dla wszystkich przyjezdnych z Wielkiej Brytanii. Spowodowało to gigantyczne korki przed granicą brytyjsko-francuską, a wielu kierowców - w tym wielu Polaków - było zmuszonych do spędzenia Bożego Narodzenia za kierownicą, stojąc w kolejce na granicy.