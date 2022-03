Czy podczas szczytu NATO premier Johnson został zignorowany przez innych polityków? [WIDEO]

Czy brytyjski premier został potraktowany po chamsku przez innych polityków podczas szczytu NATO? Uchwycono moment, w którym Boris Johnson wydaje się całkowicie ignorowany przez liderów innych państw - czy to rzeczywiście miało miejsce?

W brytyjskich mediach nie brakuje głosów, że brytyjski polityk został jak najbardziej celowo zignorowany przez liderów państw unijnych oraz innych krajów w czasie przygotowań do wspólnego zdjęcia na nadzwyczajnym szczycie NATO w Brukseli (tzw. tradycyjne "family photo"). Jeśli miało to miejsce - jeśli! - to co było przyczyną? Czyżby wynikało to z podejścia, jakie prezentował szef brytyjskiego rządu podczas negocjacji brexitowych i niechęci jego gabinetu do ustępstw w kwestiach związanych z wychodzeniem UK z UE? Czy, mówiąc kolokwialnie, premier Johnson narobił się sobie politycznych wrogów w UE, zwycajnie sobie nagrabił? Tego pewnie nie będziemy wiedzieli na pewno nigdy...

Zobaczcie w jaki sposób premier Johnson został potraktowany przez innych polityków...

Czy uchwycona przez fotoreporterów sytuacja może nie mieć takiego znaczenia, jakie się jej przypisuje? To przecież zaledwie krótki fragment nagrania, ciężko jednoznacznie orzec co działo się przed i co działo się po, zatem żadnej pewności w tej kwestii mieć nie będziemy. Niemniej, spekulacje na ten temat, w ramach powszechnie znanego kontekstu oraz ze znajomością relacji łączących przedstawicieli władze UK z innymi politykami krajów europejskich (i nie tylko!), wydają się jak najbardziej uprawnione.

Zobaczcie sami, jak to wyglądało:

Czy zachowanie innych prezydentów i premierów było celowe?

Niemniej, dominującą narracją w brytyjskich mediach jest ta związana z Borisem Johnsonem, jako politykiem ignorowanym przez głowy państw krajów europejskich. Na krótkim filmiku widać wyraźnie jak uśmiechnięty Emmanuel Macron serdecznie i z uśmiechem wita się z innymi politykami, wymieniając kilka słów. Ot, kurtuazja. W tym czasie Johnson stoi nieco z boku grupki polityków zgromadzonych wokół prezydenta Francji. Trzyma ręce w kieszeniach, dość niezdarnie rozgląda się wokół. Widać, że po prostu nie ma co ze sobą zrobić, po tym, jak Macron dość po macoszemu się z nim przywitał.

W social mediach z miejsca zaczęły się pojawiać pełne złośliwości głosy o tym, że tak głośno reklamowany projekt "globalnej Wielkiej Brytanii" tak właśnie wygląda w praktyce, a postawa premiera Johnsona na tak ważnym spotkaniu, w obliczu tak poważnego kryzysu, to po prostu kompromitacja całej klasy politycznej na Wyspach.