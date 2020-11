Czy po powrocie do Polski zdarza ci się BARDZO tęsknić za UK? Zobacz, jakie emocje towarzyszą innym rodakom

A jeśli jeszcze nie wróciliście, to czy tęsknilibyście?

Wróciliście do Polski?

Fot. Getty

Czy po powrocie do Polski zdarzają Wam się momenty, w których BARDZO, ale to BARDZO tęsknicie za Wielką Brytanią? Jeśli tak, to nie jesteście osamotnieni, ponieważ takie emocje towarzyszą także innym rodakom. Prześledźcie ciekawą dyskusję, jaka wywiązała się w związku z tym na jednym z portali społecznościowych.



„Czy mieliście moment po powrocie do Polski, kiedy mega tęskniliście za Anglią? Że brakuje Wam klimatu miejsca? Ulubionego sklepu? Ludzi ??? Ostatnio strasznie mi brakuje tego. Jestem trochę w szoku, przyznam, bo zawsze chciałam wrócić, być blisko rodziny i przyjaciół... Proszę bez hejtu i marudzenia. Podzielcie się swoimi przemyśleniami” - zagaiła rozmowę jedna z Polek, wyraźnie tęskniąca za czasami, gdy mieszkała w UK. I szybko okazało się, że w swoich uczuciach nie jest odosobniona, ponieważ tak jak ona czuje bardzo wielu Polaków, którzy wrócili do ojczyzny z zagranicy.

Polacy tęsknią za UK

Okazuje się, że Polacy bardzo tęsknią za UK po powrocie do Polski – i to pomimo tego, że wielu z nich bardzo chciało powrócić nad Wisłę – do rodziny i przyjaciół z młodości. Poniżej prezentujemy Wam najciekawsze komentarze, które pojawiły się w toku dyskusji.

„Tak, my tęskniliśmy i niestety ja i mąż nie umiemy się zaaklimatyzować w Polsce. Mąż wrócił do UK”;

„Bardzo często, do tej pory. A wróciłam 6 lat temu”;

„Po 7 Msc w Polsce mam kryzys co do powrotu do UK”;

„Tęsknię za ludźmi, za pracą, której tak nie lubiłam. Tutaj w Polsce jednak nie mam aż tylu przyjaciół, znajomych jak w UK, po tych kilku latach. Stwierdzam, że łatwiej żyło mi się w UK niż w Polsce”;

„W Anglii mieszkałam 13 lat i było mi tam dobrze. Praca, mieszkanie, znajomi, dziecko chodziło do szkoły. W Polsce rodzina dom itp ... Ale taka, jak była tęsknota za Polską, taka później po przyjeździe była tęsknota za Anglią ... wszystko bardzo mocno ... byłam rozbita i w szoku ... teraz jestem już w Polsce 3 lata, jest lepiej. Będzie dobrze. Nic złego nie czujesz. To minie”;

„Tak, po 13 latach w UK tęskniłam, trwało to 2 lata, nie mogłam się przyzwyczaić....ale teraz już bym nie wróciła, chociaż brakuje mi sklepów, mojej pracy .... ”

„My wróciliśmy 2 lata temu, ale często tęsknimy za UK, za znajomymi, których tam zostawiliśmy, za ulubionymi knajpkami, za innym stylem życia jaki mieliśmy tam i często nachodzi nas myśl, aby wrócić i chociaż kocham Polskę to jakoś nie mogę się przyzwyczaić. W UK byłam 8 lat”;

„Jestem ponad 3 lata w PL i tęsknię. Za przyjaciółmi, za sklepami, za klimatem.. W PL do tej pory nie nie mam życia towarzyskiego... jedyny + bycia w PL to to, że jestem blisko rodziny i to że mam lepszą pracę niż w UK”.

Oczywiście w dyskusji pojawiło się też sporo komentarzy, w których internauci wyznali, że nigdy nie tęsknili za UK i nie żałowali ani przez chwilę powrotu do Polski. Te komentarze były jednak w mniejszości – większość Polaków, która wróciła, tęskni albo tęskniła za Wielką Brytanią. I to pomimo tego, że zdążyli się już przyzwyczaić do życia nad Wisłą.