Czy pandemia zmieniła coś w codziennym życiu zwyczajnych Brytyjczyków? [wideo]

Nowy filmik autorstwa Zmywaka wylądował na YouTubie, a w nim powraca długo niewidziany Dave. Widzowie jednego z najpopularniejszych polskich kanałów w UK domagali się powrotu ich "idola" z Bostonu. Chcieliście? To macie!

"Zdarza mi się czasem ruszyć tyłek z domu i sprawdzić, jak żyje się 'na mieście'. Albo 'w polu'. To jest właśnie jeden z tych odcinków. W prasie dramat. W telewizji pomór. Wykresy zawsze pesymistyczne. A tymczasem w brytyjskim Bostonie - zwanym też angielskim centrum rozwoju biznesu - odnalazłem dawno zapomnianą twarz. Według BBC - to cud, że przeżył tak długo. I że się nie zaraził" - w taki sposób Tomek zapowiada swoją najnowszą produkcje.

W najnowszym filmie Dave znajduje się w ogniu pytań Zmywaka. Nasz rodak pyta rodowitego Brytyjczyka z Bostonu między innymi o to, co było gorsze w ostatnim czasie - koronawirus czy imigranci? Które kobiety są atrakcyjniejsze - Polki czy Angielki? Chcesz poznać odpowiedzi na te pytania? Zobacz najnowszy odcinek:

