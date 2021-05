Czy ozdrowieńcy są w Polsce zwolnieni z kwarantanny dla podróżnych? Wyjaśniamy

Fot. Getty

Czy ozdrowieńcy nadal są zwolnieni z kwarantanny w Polsce dla podróżnych zagranicznych? Jakie są aktualne przepisy w tej sprawie i gdzie szukać sprawdzonych informacji? Wyjaśniamy.

Wakacje 2021 zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi - luzowanie zasad lockdownu zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Polsce. W związku z tym wielu Polaków w UK planuje urlop w Polsce. Jakie są aktualne zasady dotyczące kwarantanny dla podróżnych? Czy ozdrowieńcy nadal są zwolnieni z obowiązkowej izolacji po przyjeździe do Polski? Gdzie szukać wiarygodnych i aktualnych informacji na ten temat?

Czy ozdrowieńcy są zwolnieni z kwarantanny dla podróżnych w Polsce?

W ostatnim czasie doszło do niemałego zamieszania z powodu niejasności i chaosu na stronach internetowych polskich instytucji państwowych - z wykazu wyjątków zwolnionych z kwarantanny dla podróżnych w Polsce zniknęli ozdrowieńcy. Okazuje się jednak, że był to niefortunny przypadek. Jak donosi portal fly4free, do niedopatrzenia na stronach rządowych doszło wtedy, gdy aktualizowano zasady kwarantanny dla przyjezdnych z Brazylii, Indii i RPA. Przy aktualizacji przypadkiem wykasowano zapis, mówiący o tym, że ozdrowieńcy są w Polsce zwolnieni z kwarantanny po przekroczeniu granicy.

Błędy się zdarzają, a strony internetowe same w sobie nie stanowią oficjalnych dokumentów państwowych, zawierających uchwalone przepisy. Dokumenty z przepisami owszem również publikowane są w internecie, ale w plikach PDF na specjalnie do tego przeznaczonej stronie - w internetowej wersji Dziennika Ustaw. Na tej stronie znajdują się wszelkie aktualne i już nieaktualne rozporządzenia Rady Ministrów i inne akty mające moc prawną, dotyczące zasad obowiązujących w Polsce w związku z pandemią.

Kto jest zwolniony z kwarantanny dla podróżnych w Polsce?

Najbardziej aktualne przepisy określające reguły kwarantanny dla podróżnych w Polsce podane są w „Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”. W tym dokumencie zapisano, że z kwarantanny po przyjeździe do Polski zza granicy zwolnione są między innymi następujące grupy:

osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej

osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej

Należy jednak pamiętać, że udowodnienie prawa do zwolnienia z kwarantanny wjazdowej w Polsce leży po stronie podróżnych. Oznacza to zatem, że jadąc do Polski trzeba mieć przy sobie odpowiednie dokumenty, jednoznacznie potwierdzające otrzymanie stosownej szczepionki lub przechorowanie COVID-19 (w tym odbycie stosownej izolacji lub hospitalizacji).