Czy osoby na Universal Credit mogą zostać zmuszone do przyjęcia oferty pracy?

Najnowsze zmiany w systemie dotyczącym Universal Credit sprawiają, że wiele osób pobierających świadczenia nie wie, w jakiej sytuacji się tak naprawdę znajduje i czy np. Ministerstwo ds. Pracy i Emerytur może zmusić ich do przyjęcia sugerowanej oferty pracy, która nie jest zgodna z ich oczekiwaniami.

Rząd nie ukrywa, że chce zaktywizować mieszkańców Wysp do szukania pracy, w czym ma pomóc nowa polityka „Way to Work”. Zgodnie z nią bezrobotni, którzy będą bez pracy dłużej niż 4 tygodnie, będą zobowiązani do szukania pracy poza wybraną przez siebie branżą, w przeciwnym razie spotkają się z sankcjami finansowymi (np. zmniejszeniem wysokości zasiłku). W związku pomysłem Ministerstwa Pracy i Emerytur jednym z najczęściej padających pytań stało się to, czy osoby pobierające świadczenia mogą zostać zmuszone do przyjęcia wskazanej przez urząd oferty pracy.

Pobierający Universal Credit mogą zostać zmuszeni do podjęcia pracy?

Ministerstwo Pracy i Emerytur nie może zmusić żadnej osoby pobierającej Universal Credit do przyjęcia nowej pracy lub do podwyżki płac, ale ci, którzy odrzucą sugerowane oferty pracy, będą musieli przedstawić na to dobry powód, którym może być np. pobyt w szpitalu.

Jeśli jednak ktoś nie będzie posiadał wytłumaczenia, które DWP uznałoby za „dobry powód”, może spotkać go kara w postaci tymczasowego zmniejszenia stawki zasiłku.

Co jednak istotne DWP nie zmniejsza wysokości świadczenia każdej osobie, która odmówi przyjęcia oferty pracy. Brane są także takie czynniki pod uwagę jak długość oraz koszt dojazdu do pracy, a także koszt opieki nad dzieckiem, czy negatywny wpływ danej pracy na zdrowie fizyczne lub psychiczne.

Przyjęcie oferty pracy

Natomiast w przypadku podjęcia pracy lub otrzymania podwyżki wynagrodzenia osoba pobierająca Universal Credit musi poinformować o tym Ministerstwo Pracy i Emerytur w trybie pilnym. Podobnie jeśli dana osoba dostała podwyżkę, musi się liczyć z obniżeniem zasiłku.