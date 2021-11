Czy oddech może być uzdrawiający - rozmowa z Justyną Kubach Trenerem Mentalno-Oddechowym

Artykuł sponsorowany

Jak ważny oddech jest w naszym życiu? W jaki sposób można go poprawić i czy może mieć działania uzdrawiające? W jaki sposób wykorzystać go, aby poradzić sobie z naszymi problemami, traumami i codziennym stresem? Czym jest transformacyjny oddech? O wszystkim tym i o wielu innych sprawach związanych z oddechem rozmawiamy z Justyną Kubach, trenerem mentalno-oddechowym (https://justynakubach.pl/). Zapraszamy do lektury!

Dlaczego tak ważne, szczególnie teraz, w czasie trwającej pandemii jest stosowanie właściwych technik oddechowych?

Oddech to życie, to paliwo do optymalnego funkcjonowania naszego organizmu. Stosowanie technik oddechowych niesie za sobą wiele korzyści na płaszczyźnie zdrowia fizycznego, jak i umysłu. Na szczęście coraz więcej osób jest tego świadomym, dzięki czemu praca z oddechem staje się popularna i jest wdrażana przez tysiące już osób na świecie.

Jest to bezcenne narzędzie i wiedza, którą można stosować w każdej stresującej sytuacji, kiedy bagaż emocjonalny jest zbyt ciężki do udźwignięcia. Wpływając bowiem na równowagę emocjonalną, pozytywnie oddziałujemy na zdrowie fizyczne. To jest niesamowita korelacja, której dobrze jest być świadomym. Pandemia niesie za sobą wiele trudnych stanów emocjonalnych, od frustracji, strachu, lęku po uczucie odosobnienia i samotności, gdzie wspólnym mianownikiem jest stres. Niestety długotrwały stres spłyca fizjologicznie nasz oddech.

Co za tym idzie? Mniej tlenu w organizmie, w rezultacie czego czujemy się zmęczeni, podirytowani, źle śpimy i odczuwamy brak energii. Lista jest długa, to początkowe objawy niedotleniania. Przy spłyconym oddechu, główne organy, w tym mózg nie otrzymują również wystarczająco paliwa. Trudno więc o koncentracje, klarowność myśli, dobrą pamięć, czy wewnętrzną równowagę. Ogólne rozbicie daje się coraz bardziej we znaki.

Najważniejsze jest to, iż mamy wpływ na odwrócenie tego procesu. Jest wiele metod pracy z oddechem. Technika Transformational Breath®, której używam w swojej pracy ma za sobą wiele badań naukowych potwierdzających jej skuteczność i działanie na płaszczyźnie ciała i umysłu.

W jakim sensie oddech może mieć działanie uzdrawiające?

Większość osób nosi w sobie przekonanie, iż trzeba wielu lat terapii, aby dojść do siebie po trudnych doświadczeniach. Jednak praca z oddechem wywraca ten paradygmat do góry nogami. Już po jednym spotkaniu zauważasz różnicę w na płaszczyźnie fizycznej, jak i umysłowej. Stan rozluźnienia, lepsze samopoczucie to gwarancja jaką daje ci każda sesja oddechowa.

Pamiętam, jak kilka lat temu bardzo sceptycznie podchodziłam do zagadnień typu uzdrawiający oddech. W moim rozumieniu był to po prostu ODDECH. Ja przecież umiem oddychać, ironizowałam! Na tym kończyłam dywagacje na ten temat. Jednak życie dało mi bezcenną lekcję, która zmieniła mój światopogląd i przewartościowała moje dotychczasowe spojrzenie nie tylko na życie, ale przede wszystkim na ODDECH.

W 2016 roku mój układ obronny zamiast mnie wspierać, zaczął mnie atakować. Diagnoza nie była kolorowa, dwie choroby autoimmunologiczne w fazie agresywnej. Z dnia na dzień stałam się niepełnosprawną osobą wymagającą opieki 24 na dobę. W akcie desperacji otworzyłam się również na pracę z oddechem. Widząc jednak niesamowity progres, zaczęłam systematycznie wdrażać technikę oddechową do codzienności. Emocjonalna podróż w głąb siebie, często do miejsc, do których zapewne świadomie wolałabym nie zaglądać. Dziś jestem w miejscu, o którym marzyłam. Odnalazłam siebie, wewnętrzny spokój, balans, potencjał i powołanie.



Dzięki temu doświadczeniu zrozumiałam, iż nierozpakowany bagaż przeszłości jest w ścisłej korelacji z wszelkimi zaburzeniami fizycznymi, jak i psychicznymi jakie manifestują się, kiedy organizm mówi DOŚĆ, więcej nie udźwignę. Dlatego też osobista droga, jaką przeszłam, stała się moim bezcennym źródłem wiedzy, które w połączeniu z profesjonalnymi kwalifikacjami wprowadzam do programów moich warsztatów, jak i indywidualnych sesji.

Co tak naprawdę zawiera się w nazwie "Transformacyjny Oddech"? Na jakim poziomie dokonuje się w człowieku stosującym tę technikę przemiana?

Transformację! I to na kilku poziomach - fizycznym, emocjonalnym, mentalnym, jak i duchowym.

Technika oddechowa, którą stosuję to kompleksowa metoda adresująca poziom fizyczny czyli korektę oddechu, a zatem prawidłową pracę przepony; poziom naszego umysłu, gdzie docieramy do zablokowanych emocji, traum, przekonań; oraz poziom duchowy, gdzie odnajdujemy odpowiedzi na wiele nurtujących pytań, zyskujemy poczucie jedności, akceptacji, jak i zgody na swoje doświadczenia. Wielu uczestników doświadcza mistycznych doznań, dzięki czemu poszerza się świadomość siebie i otaczającego świata.

W swojej pracy włączam również kompetencje z innych dziedzin, dzięki czemu oferuję praktykę oddechu w połączeniu z narzędziami NLP neurolingwistycznego programowania czyli praca z podświadomością, procesy wewnętrznego dziecka, czyli uzdrawianie ran z dzieciństwa, jak i procesy dokańczania cykli traum, które mogą być w nas aktywne już od okresu poczęcia, albo i głębiej, odziedziczone po naszych przodków.

Jakich możemy spodziewać się korzyści płynących z tej techniki oddechowej? Dlaczego jest ona tak wieloaspektowa?

Prawidłowy, przeponowy oddech daje nam niezbędne PALIWO do zdrowego funkcjonowania zarówno na płaszczyźnie fizycznej, emocjonalnej, mentalnej, jak i kognitywnej. Bardzo ważne jest to, abyśmy rozumieli, iż za oddechem nie stoi tylko funkcja dostarczania tlenu i oczyszczania z toksyn.

Na płaszczyźnie fizycznej to nauka prawidłowego oddechu, tego z użyciem głównej przepony. Korekta oddechu ma pozytywny wpływ na układ nerwowy, hormonalny, limfatyczny i krwionośny. Redukcja hormonów stresu, regeneracja, stan wyciszenia, harmonii i relaksacji to wierzchołek góry lodowej, jeśli mówimy o korzyściach. Lista jest bardzo długa i odwołuję zainteresowane osoby do mojej strony www.justynakubach.pl

Niemniej jednak, warto nadmienić jeszcze, iż prawidłowe dotlenianie przekłada się na zwiększone funkcje kognitywne, lepszą pamięć i koncentrację, więcej energii, jak i lepszy sen.

Jak to ma się ze strona umysłu?

Wiele badań naukowych potwierdza skuteczność technik oddechowych w stanach lękowych i depresyjnych. Patrząc czysto fizjologicznie, przeponowym oddechem regulujemy pracę autonomicznego układu nerwowego, oznacza to iż mamy wpływ na aktywowanie systemu relaksacji, regeneracji, powrotu do równowagi. Technika oddechowa, którą przekazuję, w swojej kompleksowości zawiera narzędzia i elementy, które bezpośrednio wpływają na uwolnienia emocjonalne, co również jest poparte prawami fizyki kwantowej.

Kluczowym elementem techniki jest połączony oddech, który w odpowiednim momencie warsztatu zaczyna „robić robotę za nas”. Co to oznacza? Wytwarza on wysoko wibrujące pole elektromagnetyczne z udziałem dużej ilości tlenu. Dochodzi wówczas do zjawiska synchronizacji nisko wibrujących energii emocji do wysokich wibracji pola. Jest to moment kiedy uczestnicy mogą poczuć się emocjonalnie, mogą pojawić się łzy, ale te uwalniające, transformujące.

Zatem praca z oddechem to odkrywcza, choć również emocjonalna podróż w zakamarki naszego wnętrza tam, gdzie często świadomie nie chcemy zaglądać. Chciałabym tutaj nadmienić, iż każdy z racji swojej indywidualności przechodzi tą drogę inaczej. Nie tylko łzy są wyznacznikiem, że coś działa. Może być emocjonalnie, może być spokojnie. Każda ekspresja jest prawidłowa i wartościowa. Zmiany i tak zachodzą na poziomie ciała, umysłu i ducha.

Czy jej stosowanie wymaga odpowiedniego przygotowania lub czy istnieją jakiej przeciwwskazania?

Wyszliśmy ze świetną inicjatywą nagrania gotowego instruktażowego video dostępnego na YT, bądź naszej stronie. Jest to bardzo krótkie nagranie wyjaśniające i demonstrujące technikę, które możesz odtwarzać tyle razy ile potrzebujesz. Jeśli dołączasz na skróconą, bezpłatną formę warsztatów oddechowych, możesz wziąć udział z biegu, gdyż stosujmy tutaj podstawowe elementy techniki, które wyjaśniam tuż na początku spotkania. Jeśli jednak czujesz gotowość by intensywnie i głęboko popracować z ciałem i emocjami na pełnowymiarowych warsztatach, zapraszam najpierw do obejrzenia tego filmiku.

Dzięki temu po pierwsze masz zawsze dostęp do instrukcji, po drugie możesz pewniej i skuteczniej wejść w proces na warsztacie. Technika oddechowa Transformational Breath nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych. Jednakże przed wzięciem udziału w sesji oddechowej informuję osoby z problemami serca, chorobą dwubiegunową bądź schizofrenią, aby skonsultowały się również z lekarzem prowadzącym.

Czego możemy spodziewać się w czasie indywidualnej sesji oddechowej? Jak ona wygląda?

Twoja gotowość determinuje przebieg każdej sesji, jak i szybkości zmian, jakie zapewne chciałbyś ujrzeć w swoim życiu. Punktem wyjścia jest rozmowa, jak i obserwacja twojego wzorca oddechowego. Każdy doświadczony praktyk oddechu jest w stanie powiedzieć o tobie wiele patrząc tylko na twój sposób oddychania. Twój wzorzec jest jak linie papilarne, reprezentuje tylko ciebie, twoje doświadczenia i stan emocjonalny, z jakim się mierzysz. Sesja odbywa się w pozycji leżącej, aczkolwiek pod różnym kątem nachylenia, zależnym od twego wzorca.

Priorytetem jest dla mnie komfort psychiczny każdego uczestnika, dlatego też warsztaty odbywają się z odpowiednio dobranym podkładem muzycznym, który jest wkomponowany w cały przebieg sesji, uwalniania i integracji emocji. Poruszając wszystkie kanały zmysłowe stwarzamy przestrzeń na swobodne, a jednocześnie skuteczne procesy.

Technika oddechowa to stopniowe pogłębianie oddechu i rozciąganie struktur, mięśni, które ponapinały się w wyniku stresu, bądź trudnych emocji. Wchodzą tu elementy akupresury, ekspresji werbalnej czyli twoja wibracja dźwięku i wytrząsanie ciała. Fenomenalne narzędzia pracy z ciałem, dzięki którym wpływamy nie tylko na korektę wzorca, ale również rozluźnianie napięć i blokad w ciele. Stosując jednocześnie technikę połączonego oddechu mamy dostęp do zamkniętych emocji na poziomie komórkowym. Głęboki, ale jednocześnie emocjonalny proces, w którym często po raz pierwszy pozwalasz sobie poczuć to, co było blokowane, wypierane i zamrażane już od wczesnego dzieciństwa.



W zależności z czym się do mnie zgłaszasz, do procesu włączam również narzędzia NLP neurolingwistyczne programowanie, proces wewnętrznego dziecka by uzdrowić rany z dzieciństwa i kompetencje z zakresu uwalniania traum. Zanim jednak zdecydujesz się na pracę ze mną, zapraszam na darmową konsultację.

Czy sesje prowadzone są też online?

Technologia okazała się ogromnym sprzymierzeńcem w okresie pandemii gdyż oferując warsztaty online zauważyłam jak wiele osób potrzebuje wsparcia i jednocześnie, jak szybko możemy znaleźć się na wspólnym spotkaniu. To jest niesamowite! Niezależnie z jakiej części świata pochodzisz możesz po prostu dołączyć. Wyszłam również z ofertą bezpłatnych, skróconych warsztatów, w ramach których możesz spróbować, poczuć i zobaczyć czy ta droga pracy nad sobą rezonuje z Tobą. Zapraszam!

Jeśli poczujesz ze potrzebujesz intensywniej i głębiej popracować nad sobą, zapraszam na pełnowymiarowe, dwugodzinne warsztaty prowadzone regularnie raz w miesiącu. I oczywiście zapraszam na sesje indywidualne, na których możemy zająć się dokładnie tym, z czym się zgłaszasz.

Jako trener mentalno-oddechowy posiada Pani duże doświadczenie jak i kwalifikacje. Proszę powiedzieć, z jakimi reakcjami ze strony klientów spotyka się Pani najczęściej?

Wielopłaszczyznowość i kompleksowość techniki oddechowej aktywuje różnego rodzaju reakcje fizyczne i emocjonalne. Do typowych fizycznych reakcji zaliczamy nagłe zmiany temperatury ciała, drżenie, potliwość, mrowienie. Są to somatyczne objawy uwalniania trudnych emocji i traum z ciała. Pojawiają się też łzy, ale te oczyszczające, uwalniające i integrujące. Uczestnicy przechodzą przez szeroką gamę uwolnień emocjonalnych; od wyrzucania tłumionej złości, agresji, żalu, po stan nirwany, euforii i błogości.

Chciałabym jednak jeszcze raz zaznaczyć, iż spokojny proces jest również transformujący! Nie zawsze muszą pojawić się łzy i silne emocje by coś się uwolniło, domknęło i zintegrowało.

Podczas warsztatów, jak i indywidualnych sesji zauważam jednak coś głębszego. Przychodzi taki moment, iż wewnętrznie przestajemy walczyć, puszczamy kontrolę, zrzucamy maskę. Jest to zwrotny punkt w życiu danej osoby. To czas kiedy widzimy SIEBIE, swoje potrzeby i pragnienia. Jak i również świadomość tego, jak daleko odbiegliśmy od swoich korzeni i siebie, by sprostać wymaganiom innych.

