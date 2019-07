Czy Wielką Brytanię stać na pomysły Johnsona i Hunta? Zobacz, ile kosztowałoby spełnienie obietnic każdego z kandydatów na premiera

PORAŻKA Theresy May w Izbie Gmin - to pierwsza taka sytuacja od 41 lat!

W Izbie Gmin przegłosowano poprawkę do ustawy budżetowej. Ta decyzja to cios dla rządu Theresy May ze strony parlamentu. Czy to zapowiedź porażki w głosowaniu w sprawie porozumienia brexitowego?