Czy obecny przestój doprowadzi do zamknięcia niektórych lotnisk w UK? Eksperci nie wykluczają czarnego scenariusza

Fot. Getty

Branża lotnicza to jedna z tych branż, która epidemią koronawirusa została dotknięta najbardziej. Niestety z ogromnymi problemami będą się przez najbliższe miesiące borykać nie tylko linie lotnicze, ale też lotniska, które od ponad miesiąca są w zasadzie puste.

Od miesiąca, czyli od początku lockdownu w UK, odwołanych zostało aż 90 proc. lotów. Z danych przedstawionych przez serwis Flightradar24 wynika, że w zeszłym tygodniu z 10 największych lotnisk w Wielkiej Brytanii wystartowało zaledwie 711 samolotów, podczas gdy normalnie takich startów notuje się blisko 8 000 tygodniowo. I choć w UK wciąż ma miejsce transport lotniczy typu cargo, a akcjonariusze przystąpili do radykalnego cięcia kosztów, to i tak przyszłość wielu lotnisk zaczyna być niepewna.

Regionalne lotniska zostały dotknięte jeszcze przed wprowadzeniem blokady przez bankructwo Flybe, a zatem już wtedy straciły znaczną część dochodów. Teraz zaczyna się okres, w którym lotniska te powinny osiągać największe przychody. Jeśli wszystko wróci do normy przed zimą, to lotniska wejdą w okres dla siebie najspokojniejszy. Istnieje więc ryzyko, że lotniska zostaną zamknięte. To znaczy, że spółki zarządzające lotniskami zbankrutują, ale budynki i inne obiekty zostaną i może przejmie je ktoś inny. W tej chwili istnieje takie ryzyko – wyznał Martin Evans, analityk zajmujący się sprawami lotnictwa, który doskonale zdaje sobie sprawę, że spółki muszą wciąż pokrywać koszty stałe dotyczące zarządzania lotniskiem czy kontroli lotów.

Optymistą nie jest też w tym względzie inny ekspert, Julian Bray. - Niektóre, uziemione samoloty, mogą już nigdy nie wylecieć. Systemy samolotów będą musiały zostać dokładnie sprawdzone, zanim maszyny ponownie odbiją się od ziemi. Niektóre, mniejsze lotniska, zostaną przyparte do muru, o ile nie pojawi się dla nich jakaś realna pomoc. Pasażerów wciąż będzie niewielu, nawet jak zostaną zniesione restrykcje, ponieważ ludzie nie będą chcieli latać – zaznaczył.