Zdrowie Czy nowotwór to już jest wyrok? Czy musimy chorować na tak zwane choroby cywilizacyjne?

Żywność funkcjonalna w czasach pandemii i zagrożenia zatrutym jedzeniem, metale ciężkie jako czynnik chorób cywilizacyjnych, nowoczesna technologia Quanton umożliwiająca szybki powrót do zdrowia, jak stres blokuje nas przed rozwojem osobistym, o substancjach mało znanych, które wspierają walkę z nowotworami, o jelitach jako kluczu do zdrowia i wiele innych tematów. Będziemy je omawiać podczas II Konferencji Zdrowia, która odbędzie się wraz z Targami Zdrowia i Medycyny Naturalnej 24 września w Hotelu Sheraton Skyline na Heathrow.

To będzie doskonała okazja, aby poznać metody i rozwiązania, które już pomogły wielu ludziom. To wyjątkowy moment, kiedy warto zainteresować się swoim zdrowiem i zdrowiem swoich bliskich. To także okazja do nawiązania kontaktów z wykładowcami i zaproszonymi gośćmi.

Zapraszamy Jerzego Ziębę wraz z Anną Mazurczyk, Dr. Adama Przygodę, Dr. inż. Igora Ogoronyka oraz wielu innych znanych i lubianych ekspertów, którzy pojawią się już 24 września 2023 roku w hotelu Sheraton Skyline na Heathrow, gdzie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie dedykowane wszystkim, którzy troszczą się o swoje zdrowie i dobre samopoczucie swoich bliskich.

Nie macie jeszcze planów na weekend?

Zapraszamy Was na II Konferencję Zdrowia pod hasłem „Łączu Nas Dbałość o Zdrowie” Londyn 2023 oraz Targi Zdrowia i Medycyny Naturalnej. Gazeta Polish Express objęła to wydarzenie swoim patronatem, troszcząc się o zdrowie naszych mieszkańców. Zapraszamy na stronę www.konferencjalondyn.co.uk, gdzie przy użyciu kodu POLISHEXPRESS otrzymacie 10% zniżki na zakup biletu.

Organizatorzy we współpracy z firmą PolPlan Insurance przygotowali również niespodziankę. Podczas eventu zostanie rozlosowana nagroda – całodniowy pobyt w SPA dla 2 osób. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne będą na stoisku firmy PolPlan.

Prelekcje to rozważania na temat najnowocześniejszych osiągnięć w dziedzinie medycyny komplementarnej, dostępne dla każdego, kto chciałby zapoznać się z różnymi metodami oraz rozwiązaniami, jakie zostaną przedstawione przez wykładowców konferencji oraz wystawców na targach.

Uczestnictwo w tym wydarzeniu to świetna okazja, aby poznać najnowsze trendy w medycynie oraz spotkać się z najlepszymi specjalistami w swoich dziedzinach. To także możliwość nawiązania nowych kontaktów, które mogą przynieść korzyści w przyszłości. Ponadto, będziecie mieli okazję zapoznać się z bogatą ofertą wystawców, ponieważ konferencja oraz targi odbędą się w jednym miejscu.

Organizatorzy przewidują 9 godzin prelekcji, networking z prelegentami, nielimitowany dostęp do kawy i herbaty, a także dostęp do strefy targowej.

Jerzy Zięba – To całkowicie niezależny dziennikarz, publicysta oraz autor książek, w tym “Ukryte terapie”. Jego główne zainteresowania koncentrują się na zgłębianiu wiedzy z zakresu medycyny, a także na pracach nad integrowaniem metod stosowanych w medycynie komplementarnej z procedurami medycyny tradycyjnej. Jest również aktywnym promotorem zdrowego trybu życia oraz propagatorem świadomego stosowania suplementów i preparatów mających na celu wzmocnienie działania układu odpornościowego. Ponadto, jest twórcą nowelizacji “Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty”, która promuje pozostawienie lekarzowi decyzji o wyborze terapii w porozumieniu z pacjentem.

Anna Mazurczyk – Socjolog, dietetyk kliniczny, pasjonatka prawdy i wolności. Nie wierzy na słowo i wszystkiego musi doświadczyć osobiście. Wykładowca, trener, autorka publikacji i tekstów.

To socjolog, dietetyk kliniczny oraz pasjonatka prawdy i wolności. Nie przyjmuje niczego na słowo i musi doświadczyć wszystkiego osobiście. Jest wykładowcą, trenerką, autorką publikacji i tekstów. Pasjonuje się naturą, żywi się tym, co sama uprawia, przytula się do drzew, chodzi boso po trawie i śniegu, a także posiada zrozumienie dla fizyki kwantowej.

Od czasu, kiedy zielona żywność, takie jak sok z młodego jęczmienia i chlorella, uzdrowiła ją i jej rodzinę, poświęca się rozpowszechnianiu tej mało znanej wiedzy. Jej misją jest wprowadzenie zielonej żywności do całej Polski. Napisała książkę zatytułowaną “Przebudzenie do zdrowia – Wysokowibracyjne pożywienie” oraz była gościem wielu programów telewizji niezależnych.

Dr inż. Igor Ogorodnyk – o doktor nauk w dziedzinie medycznych i biologicznych aparatów oraz systemów. Jest absolwentem Wojskowej Akademii Łączności oraz Wydziału Rehabilitacji Fizycznej przy Uniwersytecie Humanitarnym na Ukrainie. Ukończył szereg szkoleń i kursów z zakresu rehabilitacji, biorezonansu, elektropunktury, homeopatii oraz badań technologią Kirlianowską.

Jest twórcą unikalnej metody leczniczej o nazwie „Quanton”, która w ekspresowym tempie przywraca pełen potencjał zdrowia w organizmie człowieka. Posiada wieloletnie doświadczenie jako terapeuta oraz jest założycielem Centrum Aurana w Warszawie, gdzie z wielkim zaangażowaniem i licznie udokumentowanymi sukcesami pomaga wielu ludziom.

Dr Adam Przygoda – To lekarz medycyny, doktor naturopatii oraz członek TLMZ. Specjalizuje się w leczeniu chorób nowotworowych i neurodegeneracyjnych, będąc ekspertem w dziedzinie TCM (Tradycyjnej Medycyny Chińskiej) oraz Medycyny Ortomolekularnej. Jego przygoda z medycyną rozpoczęła się od kursów z akupunktury.

Następnie ukończył program Medycyny Zintegrowanej na Sri Lance, który łączy medycynę konwencjonalną z naturopatią. Rozwija swoją wiedzę o zdrowiu pod okiem dr. Minga w Chinach oraz na różnych szkoleniach w Wielkiej Brytanii. Na co dzień prowadzi praktykę medyczną w Anglii.

Oskar Dorosz – To naturopata i publicysta, który szeroko propaguje zdrowy styl życia. Dzieli się swoją wiedzą na temat tego, jak osiągnąć homeostazę organizmu, szczególnie docierając do młodego pokolenia.

Mariusz Bielicki – To terapeuta manualny, który pracuje zarówno z ludzkim ciałem na poziomie fizycznym, jak i mentalnym. Interesuje się zdrowiem od wielu lat. Początkowo skupiał się na pracy z pacjentami na poziomie fizycznym, ale szybko zauważył, że efekty zdrowienia są znacznie lepsze, gdy uwzględnia pracę nad mentalnym aspektem, czyli duchem. Dlatego rozwijał swoje umiejętności, głównie koncentrując się na wsparciu swoich pacjentów w osiągnięciu wyciszenia. Jego motto brzmi: “WYZDROWIENIE PRZEZ WYCISZENIE”.

Kamil Kwiatosiński – Naturopata, fitoterapeuta i prawnik. Koncentruje się na profilaktyce zdrowotnej dzieci oraz uznaje jelita za kluczowy element zdrowia.

Dzięki dużej liczbie wystawców, Targi Zdrowia i Medycyny Naturalnej stanowią doskonałą okazję do prezentacji innowacyjnych technologii, naukowych osiągnięć oraz zdobycia informacji na temat nowości w dziedzinie diagnostyki i leczenia.

Na Targach Zdrowia i Medycyny Naturalnej pojawiły się polskie kliniki oferujące szeroki zakres usług specjalistycznych, gabinety terapeutyczne, w tym te specjalizujące się w terapiach dźwiękiem, dietetycy, naturopaci, producenci kosmetyków i żywności ekologicznej, a także dystrybutorzy produktów zielarskich oraz suplementów. To doskonała okazja do rozmowy na temat najnowszych metod detoksykacji organizmu oraz degustacji zdrowych i pożywnych posiłków. Ogromne stoisko z książkami zadowoli najbardziej ciekawskie umysły, a kącik holistyczny z produktami rękodzielniczymi i usługami stworzy przestrzeń do odpoczynku i relaksu.

Ile kosztuje wstęp na wydarzenie?

Wstęp na targi — 5 GBP (dzieci do lat 16 wstęp wolny). Drzwi otwierają się o godzinie 8.15.

Bilet Standard — w tym wstęp na konferencję, wstęp na targi oraz nielimitowana kawa/herbata/woda– 65 GBP. Dzieci do lat 16 wstęp wolny.

Bilety na event dostępne są na stronie: https://www.konferencjalondyn.co.uk

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji — start o godzinie 9:00:

Ewa Jasielska– prowadzący​

9.30 Oskar Dorosz– „Metale ciężkie jako główny czynnik chorób XXI wieku: – jak się ich pozbyć -jak zapobiegać zatoksycznieniu organizmu -jakie choroby wywołują -jakie są objawy zatoksycznienia metalami ciężkimi”

10.45 Dr inż Igor Ogorodnyk– „EXPRESS technologia QUANTON-SZYBKI powrót do zdrowia”

12.15 Mariusz Bielicki– „Co to jest stres i jak stres blokuje nas przed rozwojem osobistym a wraz z tym zapadamy na choroby tzw. cywilizacyjne”

14.30 Tata Naturopata Kamil Kwiatosiński– ‘’Mądra elita ma zdrowe jelita’’.

15.45 Anna Mazurczyk– „Czy na samych Zielonkach można żyć i jak dawkować żeby nie przedawkować. Żywność funkcjonalna w czasach pandemii zatrutego

jedzenia”.

17.00 Dr Adam Przygoda– “Przygoda ze zdrowiem: substancje mało znane” – o nowotworach i o chorobach przewlekłych omawiając mało znane substancje, które

pomagają w walce z nowotworami.

18.15 Jerzy Zięba – ‘’Nowe metody wsparcia w walce z chorobami nieuleczalnymi’’

UWAGA! Agenda może ulec zmianie. Organizator zastrzega również prawo do zmiany tematów. Łączy nas dbanie o zdrowie! Zapraszamy

UWAGA! Agenda oraz tematy prezentacji mogą ulec zmianie. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie. Łączy nas dbanie o zdrowie! Zapraszamy na Konferencję Zdrowia „Łączy Nas Dbałość o Zdrowie” Londyn 2023 oraz Targi Zdrowia i Medycyny Naturalnej, które odbędą się 24 września 2023 roku w hotelu Sheraton Skyline w Heathrow, kod pocztowy UB3 5BP. Rozpoczęcie wykładów planowane jest na godzinę 9:00. Prosimy o punktualne przybycie oraz o przygotowanie gotówki.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść, dokładność, kompletność ani legalność treści prezentowanych przez prelegentów, wykładowców oraz wystawców i ich współpracowników podczas Wydarzenia. Prezentowane treści mają charakter wyłącznie poglądowy, informacyjny i/lub edukacyjny i nie stanowią porady lekarskiej ani diagnozy.