Czy na niezdrowej żywności powinny się pojawić drastyczne obrazki podobne do tych umieszczanych na papierosach?

Fot. Getty

Wysoce przetworzona żywność jest jak „nowy tytoń” - ostrzegają naukowcy. I dodają, że dla skuteczniejszej ochrony społeczeństwa żywność taka powinna być specjalnie znaczona – nawet, gdyby miała ona zawierać na opakowaniach tak drastyczne obrazki, jak paczki papierosów.

Niektórzy eksperci nie mają wątpliwości - niezdrowe jedzenie powinno zawierać na opakowaniach ostrzeżenia podobne do tych, które znajdują się na paczkach papierosów. A skąd pomysł, by podjąć aż tak drastyczne działania? Cóż, naukowcy mówią, że wysoce przetworzona żywność jest jak „nowy tytoń”, i że tylko drastyczne kampanie informacyjne mogą pomóc w walce z otyłością i innymi chorobami, do których spożywanie niezdrowej żywności wyraźnie się przyczynia. A, jak twierdzą, producenci takiej żywności, naszpikowanej cukrem, tłuszczem i solą, dwoją się i troją, by sztuczkami marketingowymi zachęcić konsumentów do dokonania niezdrowych zakupów.

Ostrzeżenia o szkodliwości produktów żywnościowych są niewystarczające

Eksperci zaznaczają, że obecne ostrzeżenia o szkodliwości produktów żywnościowych są niewystarczające, bo choć często mają one na opakowaniach zaznaczony kolorami poziom soli, cukru, tłuszczu czy liczbę kalorii, to ludzie często nie zwracają na to uwagi. - Przemysłowe przetwarzanie żywności, a także mieszanka dodatków, aromatów, emulgatorów i barwników, które żywność ta zawiera, aby nadać jej smak i konsystencję, sprawiają, że produkt końcowy jest hipersmaczny... i potencjalnie uzależniający, co z kolei prowadzi do złych wzorców żywieniowych - zaznacza Trish Cotter, jeden z autorów najnowszego badania nad ultra przetworzoną żywnością.