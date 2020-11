Czy na lotniskach pytają o powód lotu do Polski lub do UK? Sprawdź, które uzasadnienia podróży są uznawane za wystarczające

Czy na lotniskach pytają o powód lotu do Polski lub do UK?

Fot. Getty

Wybierasz się do Polski lub do UK, pomimo drugiego lockdownu w Anglii i zaostrzonych restrykcji nad Wisłą? Zastanawiasz się, czy powód Twojej podróży zostanie zakwestionowany, gdy pojawisz się na lotnisku? Sprawdź, z jakimi pytaniami spotykali się podróżni w ostatnim czasie.

Z początkiem drugiego lockdownu mieszkańcom Anglii zakazano wszelkich niekoniecznych podróży. Niektórzy pomimo obostrzeń z ważnych dla siebie powodów decydują się na podróż samolotem z UK do Polski lub z Polski do UK. Wiele osób obawia się jednak, że powód ich podróży nie zostanie uznany za służby graniczne na lotnisku za wystarczający i zostaną zawróceni z powrotem do domu. Które powody podróży są uznawane za wystarczające? Jakich pytań - i czy w ogóle jakichś - należy spodziewać się ze strony obsługi na brytyjskich lotniskach w związku z drugim lockdownem?

Czy na brytyjskich lotniskach pytają o powód lotu do Polski lub do UK?

Wśród Polaków z UK, którzy podzielili się swoim doświadczeniem na Facebooku, przeważająca większość stwierdziła, że od czasu wprowadzenia drugiego lockdownu w Anglii na lotniskach nic się nie zmieniło - poza ilością dostępnych połączeń lotniczych między UK a PL. Internauci donoszą, że ani przy wylocie z UK, ani przy powrocie z Polski na Wyspy, służby graniczne z reguły nie zadają pytań dotyczących celu podróży. Jeśli już jednak jakieś pytania padają, to dotyczą raczej kwestii ogólnych oraz przede wszystkim kwestii „technicznych”, takich jak wypełnienie formularza lokalizacyjnego.

Które powody podróży uznawane są za wystarczające?

Zakaz podróżowania dotyczy sytuacji, w których przemieszczanie się nie jest koniecznością. Wskazanie do maksymalnego ograniczenia podróży nie jest jednak całkowitym zakazem. W czasie drugiego lockdownu w Anglii dozwolone będzie podróżowanie w przypadku posiadania poważnego uzasadnienia - na przykład:

podróż do/z pracy, gdy nie ma możliwości pracy z domu

podróż do/z szkoły czy innej placówki edukacyjnej

podróż konieczna ze względu na pełnione obowiązki opiekuńcze

podróż do/ze szpitala lub innej wizyty lekarskiej

wizyty w miejscach, których działalność jest dopuszczona w czasie drugiego lockdownu - np. w sklepach spożywczych

podróż konieczna w celu odbycia ćwiczeń fizycznych.

Rząd zachęca, by w razie konieczności podróżowania wybierać taki środek transportu, który ograniczy kontakt z innymi ludźmi, na których szczególnie narażeni jesteśmy w transporcie publicznym w godzinach szczytu. Oznacza to na przykład, że zamiast metrem, lepiej wybrać się do pracy rowerem lub na piechotę. Aktualne informacje znajdują się na oficjalnych stronach rządowych: DRUGI LOCKDOWN W ANGLII. PODRÓŻE.