Czy muzułmanie w Wielkiej Brytanii nie muszą bać się policji? Polak ma dowody na swoją tezę [video]

Dlaczego policjant aresztujący w sklepie 92-letniego emeryta za brak maseczki to bohater, a policja nie powinna w ogóle interweniować w przypadku mniejszości muzułmańskiej - to tylko niektóre z kontrowersyjnych tez stawianych przez autora filmu, który rozprawia się z absurdami w brytyjskiej policji. Video utrzymane w mocno prześmiewczym klimacie pokazuje co naprawdę myślą mieszkańcy UK na temat systemu, w którym żyją. Film znajdziesz w tym artykule.

Policja świętuje pierwszą rocznicę lockdownu … pacyfikując protesty Odkąd rok temu Wielką Brytanię zamknięto na dwa tygodnie, sytuacja nieustannie trwającego lockdownu zbiera ogromne żniwo społecznego niezadowolenia. W ostatnich miesiącach brytyjska policja zajmuje się niemal wyłącznie pacyfikowaniem protestów niezadowolonych z powodu obostrzeń obywateli, nie zważając przy tym kogo i w jak brutalny sposób aresztuje. Może się zdarzyć, że położy na ziemię staruszkę lub matkę czy ojca przy ich małoletnim dziecku. Używanie siły wobec słabszych nie przysparza policjantom popularności i wywołuje negatywne głosy na temat ich pracy. Interwencja nie może urazić przekonań religijnych? Dodatkowo trudno się więc dziwić złej ocenie pracy policjantów, gdy w tym samym czasie, kiedy "okładani pałami" są zwykli obywatele, na protestach i zgromadzeniach z udziałem mniejszości muzułmańskiej policja po prostu nie interweniuje. Fragmenty nagrań z tego rodzaju zajść, gdy policjant po prostu odchodzi znajdują się w filmie. Zobacz video: