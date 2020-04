Czy mogę pracować w innej pracy, gdy przebywam na "furlough"?

Szacuje się, że około 11 milionów Brytyjczyków mogło skorzystać z pomoc państwa i programu kanclerza Rishiego Sunaka i chwili obecnej przebywa na "furlough". Od 20 kwietnia do HMRC o pomoc w pokryciu świadczeń pracowników zgłosiło się 435 tysięcy firm.

Oferowany przez brytyjskie władze program polegający na zabezpieczeniu miejsc pracy pracowników podczas pandemii koronawirusa pozwala pracodawcom ubiegać się o dotacje pieniężne sięgające do 80% wynagrodzenia. Według ostatnich szacunków rząd UK mógł przekazać 3,2 miliona pracownikom do 3,75 miliarda funtów. Pojawiły się jednak pytania o to czy dany pracownik może pracować na przykład na innym etacie lub dla innego pracodawcy, gdy znajduje się na "furlough".

Czy mogę pracować w innej pracy przebywają na "furlough"?

Według oficjalnych informacji, które można znaleźć na stronach rządowych jeśli tylko obecna umowa wiążąca cię z danym pracodawcą, który skierował cię na "furlough", nie zabrania ci tego, to nie ma żadnych prawnych przeciwwskazań i można podjąć inne zatrudnienie.

"Jeśli Twoja umowa na to pozwala, możesz podjąć inne zatrudnienie, podczas gdy obecny pracodawca umieścił cię na furlough. Nie wpłynie na dotację, o którą pracodawca może ubiegać się w ramach programu. Będziesz jednak musiał być w stanie wrócić do pracy dla pracodawcy, który umieścił cię na furlough, jeśli zdecydują się przywrócić cię do pracy (...)" - czytamy na stronach rządowych.

Wszystkim, którzy mają w planach podobnych ruch silnie zalecamy, aby dokładnie przejrzeli swoją umowę, zgłosili się do działu HR lub bezpośrednio do samego pracodawcy i dokładnie sprawdzili czy takie rozwiązanie w ogóle wchodzi w grę! W praktyce, w większości przypadków okazuje się, że to nie jest możliwe.

Według CIPD (The Chartered Institute of Personnel and Development), stowarzyszenia specjalistów HR jeśli rozpoczniesz pracę w innej firmie w trakcie pracy ze swoim "głównym" pracodawcą, możesz ryzykować naruszenie umowy i konsekwencje w postaci utraty pracy. "W wielu umowach o pracę istnieje wyraźny lub dorozumiany warunek, że pracownik powinien lojalnie i wiernie pracować dla tego pracodawcy, a nie pracować gdzie indziej" - czytamy w komentarzu udostępniony na portalu "Metro".