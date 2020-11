„Czy mogę jechać na brytyjskim prawo jazdy w styczniu 2021 do Polski?” – pytają Polacy

Wielu naszych rodaków mających brytyjskie prawo jazdy zastanawia się, czy będzie miało problem z podróżą do Polski od 1 stycznia 2021 roku, kiedy to przestanie obowiązywać okres przejściowy. Co na ten temat mówi strona rządowa?

Wraz z zakończeniem okresu przejściowego z dniem 31 grudnia 2020 roku mieszkańcy Wielkiej Brytanii będą musieli mieć na uwadze wiele zmian, wśród których znajdą się też te związane z wyjazdem do Polski.

Brytyjskie prawo jazdy

Jeśli posiadamy brytyjskie prawo jazdy lub auto na brytyjskich tablicach, powinniśmy uważnie śledzić informacje związane z wyjazdem do UE od 1 stycznia 2021 roku na gov.uk. Na grupach na FB Polacy podejmują już ten temat. Jedna z użytkowniczek napisała: "Czy ktos z was wraca do PL po nowym roku i orientuje się jak to ma działać z prawem jazdy? Czy wyjade po nowym roku z UK na prawku angielskim?"

Obecnie w związku z poruszaniem się poza UK (po zakończeniu okresu przejściowego) na stronie rządowej widnieje informacja, że od 1 stycznia 2021 roku możemy potrzebować International Driving Permit (IDP), czyli międzynarodowego prawa jazdy, jednak zależy to od tego, do jakiego kraju się wybieramy i jak długo w nim zostajemy.

Co jednak istotne – nie będziemy potrzebować IDP w żadnym z krajów UE, jeśli zostaniemy tam nie dłużej niż 12 miesięcy.

Podróż samochodem na brytyjskich tablicach

W przypadku, gdy poza Wielką Brytanię wybierzemy się samochodem na brytyjskich tablicach, będziemy potrzebować „green card” oraz naklejki GB. Ponadto lepiej upewnić się także u swojego ubezpieczyciela, czy w razie jakichkolwiek problemów, ubezpieczenie naszego samochodu będzie także obowiązywać poza Wyspami.