Czy młodzi kierowcy naprawdę są głównymi sprawcami wypadków samochodowych?

Wypadek drogowy może przydarzyć się każdemu, a zwłaszcza wtedy, gdy nie zachowamy szczególnej ostrożności. Przyjęło się twierdzić, że najczęściej w zdarzeniach biorą udział młodzi kierowcy i to dlatego muszą m.in. płacić więcej za ubezpieczenia motoryzacyjne. Aby dowiedzieć się, czy faktycznie tak jest, należy zapoznać się z oficjalnymi statystykami wypadków drogowych w UK.

Ile wypadków drogowych w UK powodują młodzi kierowcy?

Organizacja Brake podaje cenne informacje nt. wypadków drogowych w UK. Według ich statystyk młodzi kierowcy w wieku 17-19 lat powodują niecałe 1,5% procent wszystkich zdarzeń drogowych. Jest to niewiele w porównaniu do innych grup wiekowych. W dużo gorszym świetle stawia ich jednak fakt, że są sprawcami aż 9% wypadków drogowych, które są poważne w swoich konsekwencjach.

Inne fakty nt. młodych kierowców

Jak podaje na swojej stronie organizacja Brake, młodzi kierowcy będący w wieku od 16 do 19 lat są trzykrotnie bardziej narażeni na śmierć poniesioną w wyniku wypadku, niż ich starsi odpowiednicy w przedziale wiekowym 40-49 lat. Co więcej – ok. jeden na czterech kierowców w wieku 18-24 lata (a dokładniej 23% z nich) spowodowało wypadek w ciągu 2 lat od momentu odebrania prawa jazdy.

Młodzi mężczyźni wypadają gorzej, niż młode kobiety

Z ogólnodostępnych statystyk wynika jeszcze jedna ciekawa informacja. Okazuje się, że młodzi kierowcy płci męskiej powodują więcej kolizji, niż młode kobiety. W sumie ok. 5 tys. młodych mężczyzn rocznie jest uczestnikiem zdarzeń drogowych. Młodych kobiet jest wyraźnie mniej, bo średnio ok. 3 tys. rocznie. Są to bardzo widoczne różnice.

W którym kraju najwięcej młodych kierowców powoduje wypadki?

Dane gromadzone przez EUROSTAT wskazują, że w całej Unii Europejskiej młodzi kierowcy powodują znacznie więcej wypadków śmiertelnych, niż w innych kategoriach wiekowych. Wśród osób będących w wieku 15-30 lat śmiertelność w wyniku wypadków drogowych wynosi 90 zgonów na milion mieszkańców, podczas gdy średnia unijna dla wszystkich grup wiekowych wynosi ok. 50 zgonów na milion mieszkańców.

Najwięcej młodych kierowców umiera w wyniku wypadków drogowych na Litwie – śmiertelność w grupie wiekowej 15-30 lat wynosi aż 180 osób na milion mieszkańców. Na drugim miejscu pod tym względem znajduje się Chorwacja ze śmiertelnością na poziomie ok. 150, natomiast na trzecim Polska ze śmiertelnością na poziomie ok. 140. Ze statystyk wynika także, że najbezpieczniej jeżdżą młodzi kierowcy w Szwecji (śmiertelność ok. 40), Holandii (śmiertelność ok. 50) oraz w Danii (śmiertelność ok. 50).

Dlaczego młodzi kierowcy powodują więcej wypadków?

Istnieje kilka czynników, które powodują, że młodzi kierowcy powodują więcej wypadków drogowych UK, niż osoby z pozostałych grup wiekowych. Brak doświadczenia jest tylko jednym z nich. Jak podaje organizacja Brake, największe znaczenie mają następujące czynniki:

Zbyt wielka pewność siebie – młodzi kierowcy bardzo szybko opanowują fizyczne zdolności do kierowania samochodami. W konsekwencji czują się pewnie za kierownicą, nie zdając sobie sprawy z własnych braków. Faktem jest, że praktyczne umiejętności do kierowania można nabyć szybko w młodym wieku. Nie oznacza to, że równie szybko można przyswoić inne kluczowe umiejętności, jak np. właściwą ocenę sytuacji na drodze.

Niskie zdolności do oceny ryzyka – dokonanie właściwej oceny ryzyka wymaga doświadczenia, które jest bardzo cenne u każdego kierowcy. Można je nabyć wyłącznie w wyniku wieloletniej praktyki korzystania z samochodów w ruchu ulicznym. Niestety, młodzi kierowcy nie mają jeszcze zdolności dokonania właściwej oceny tego, co się dzieje na drodze. Szczególnie dotyczy to sytuacji, w której należy podjąć ryzyko. Po podjęciu niewłaściwej decyzji bardzo łatwo spowodować wypadek drogowy.

Zbyt częste podejmowanie zbędnego ryzyka – brak doświadczenia i nieumiejętność oceny sytuacji drogowej powoduje skłonność do podejmowania niepotrzebnego ryzyka. Jak przekonuje organizacja Brake, tego typu styl jazdy może wynikać z nie do końca rozwiniętego płatu czołowego mózgu. Jest to organ, który odpowiada za kontrolę nad impulsami i emocjami, co podnosi zdolność do właściwej oceny ryzyka.

Młodzi kierowcy powodują najwięcej wypadków

To, że młodzi kierowcy muszą płacić większe składki na ubezpieczenia motoryzacyjne, nie jest przypadkowe. Fakt ten wynika z twardych statystyk, które od wielu lat są gromadzone we wszystkich unijnych krajach. Osoby z najmniejszym stażem za kierownicą powodują najwięcej wypadków samochodowych w UK, ale również i w innych europejskich krajach. Jak przekonuje organizacja Brake, najczęściej taki stan rzeczy jazdy wynika z braku doświadczenia, podejmowania zbędnego ryzyka, że zbytniej pewności siebie oraz z niskiej zdolności oceny ryzyka.

Artykuł przygotowany przez polską kancelarię prawną w UK – firmę Optimal Solicitors