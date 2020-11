Czy mieszkańcy UK złamią zasady lockdownu w Święta Bożego Narodzenia? Zdecydowana większość Brytyjczyków sądzi, że TAK

Czy mieszkańcy UK złamaliby zasady na Święta, by spotkać się z najbliższymi?

Fot. Getty

Choć Boris Johnson obiecał, że drugi lockdown nie zostanie przedłużony i zakończy się 2 grudnia, wiele osób obawia się, że restrykcje mogą powrócić na Boże Narodzenie. Czy gdyby tak się stało, mieszkańcy UK umieliby mimo wszystko trzymać się ograniczeń? Zdecydowana większość Brytyjczyków jest przekonana, że NIE umieliby. Zobacz najnowsze badanie YouGov.

YouGov przeprowadził badanie, w którym pytano Brytyjczyków, co sądzą o potencjalnych ograniczeniach obowiązujących w okresie Bożego Narodzenia. Czy restrykcje zakłóciłyby ich świąteczne plany? Czy trzymaliby się zasad, rezygnując ze spotkań rodzinnych?

Czy restrykcje zakłóciłyby świąteczne plany Brytyjczyków?

Połowa Brytyjczyków (50%) nie miałaby nic przeciwko temu, by w okresie Świąt Bożego Narodzenia obowiązywały takie ograniczania, jak „reguła sześciu osób” lub zakaz odwiedzin innych gospodarstw domowych. Najmniej przeciwni ograniczeniom są ludzie w wieku 65+, z których 55% nie byłaby zaniepokojona ograniczeniami podczas Świąt. Z kolei najbardziej przeciwni restrykcjom na Boże Narodzenie są osoby młode, w wieku 18-24 lata. Różnice w nastawieniu do ewentualnego lockdownu na Gwiazdkę widać nie tylko pod względem wieku, ale również pod względem płci. Mężczyźni znacznie częściej są przeciwni ograniczeniom (58%) niż kobiety (43%).

Powyższe wyniki stają się dość zrozumiałe, gdy weźmie się pod uwagę, że wśród ankietowanych aż 42% osób stwierdziło, że niezależnie od restrykcji, spędzi Święta tak jak zwykle. 54% badanych przyznało, że ograniczenia miałyby wpływ na ich bożonarodzeniowe plany - w tym 27% stwierdziło, że wpływ ten byłby znaczący.

Mieszkańcy UK złamią zasady na Święta?

Co ciekawe, badanie YouGov pokazało także, że ponad trzy czwarte Brytyjczyków sądzi, że większość ludzi złamałaby zasady lockdownu - jeśli by obowiązywały - w okresie Bożego Narodzenia. 76% badanych uważa, że większość mieszkańców UK spotkałaby się z rodziną i bliskimi na Święta nawet, jeśli byłoby to zabronione. 31% badanych twierdzi jednak, że pomimo świątecznego okresu, ludzie nie łamaliby zasad lockdownu.