Czy Liz Truss będzie dobrym premierem UK? Brytyjczycy są sceptyczni

YouGov zapytał o to brytyjskie społeczeństwo.

Nowy premier Wielkiej Brytanii nie został wybrany w wyborach bezpośrednich przez mieszkańców UK, ale mianowała go jego własna partia. Co zatem o nowej szefowej brytyjskiego rządu myślą sami Brytyjczycy?

W poniedziałek 5 września 2022 mieszkańcy Wielkiej Brytanii poznali swojego nowego premiera, zastępującego na stanowisku dotychczasowego szefa brytyjskiego rządu, Borisa Johnsona. Zaciekły wyścig fotel premiera UK wygrała Liz Truss, która jest już trzecim z rzędu brytyjskim premierem nie wybranym w bezpośrednich wyborach powszechnych, ale w głosowaniu wewnątrzpartyjnym na skutek odejścia poprzednika.

Czy Liz Truss będzie dobrym premierem UK?

Choć jednak uprawnieni do głosowania mieszkańcy Wielkiej Brytanii nie mieli wpływu na to, kto będzie następnym premierem UK, YouGov przeprowadził badanie, dotyczące tego, jak Brytyjczycy oceniają Liz Truss, co o niej sądzą i czy ich zdaniem nadaje się na następcę Borisa Johnsona.

Jak się okazuje, niewielu badanych oczekuje, że Liz Truss będzie dobrym premierem. Co więcej - niewielu też spodziewa się, że będzie lepiej zarządzać krajem niż Boris Johnson.

Zaledwie 12 proc. respondentów ma pozytywne prognozy co do nowej brytyjskiej premier, a ponad połowa (52 proc.) spodziewa się, że Liz Truss okaże się kiepskim lub nawet fatalnym wyborem. Co piąty badanych (20 proc.) przewiduje, że rządy nowej pani premier będą przeciętne, a 16 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

YouGov zapytał badanych także o to, co myślą o Liz Truss w porównaniu do Borisa Johnsona. Okazało się, że Brytyjczycy są w tej sprawie mocno podzieleni. 24 proc. sądzi, że nowa premier UK będzie lepsza od swojego poprzednika - i dokładnie tyle samo osób spodziewa się, że Liz Truss Będzie gorszym premierem niż Boris Johnson. Z kolei 37 proc. sądzi, że na Downing Street 10 nie zajdzie żadna poważna zmiana.

