Czy Lilibet pozna "Lilibet"? Meghan i Harry chcą wspólnie przylecieć do UK, aby spotkać się z królową

Meghan Markle i książę Harry w końcu spotkają się w Elżbietą II, aby brytyjska królowa mogła poznać ich córeczkę, a swoją prawnuczkę i imienniczkę Lilibet. Sussexowie złożyli w tej sprawie oficjalny wniosek. Kiedy ma dojść do tego spotkania?

Jak podaje brytyjski tabloid "The Sun" do spotkania ma dojść "w nadchodzących tygodniach". Warto w tym miejscu zaznaczyć, że jeśli dojdzie do tego "królewskiego szczytu", to będzie to pierwszy taki przypadek, gdy Harry i Meghan pojawią się w UK od czasu "Megxitu", który miał miejsce w marcu 2020 roku. Wówczas podjęli decyzję o zrezygnowania z pełnienia oficjalnych funkcji w rodzinie królewskiej. W wyniku tego ich stosunki z rodziną nie były najlepsze, a później, w skutek głośnego wywiadu udzielonego Oprze Winfrey, stały się jeszcze gorsze. Według źródeł zbliżonych do Pałacu Buckingham oficjalna prośba o spotkania z królową był zaskoczeniem dla całej rodziny królewskiej.

Harry i Meghan chcą spotkać się z królową

Jak podaje "The Sun" niektórzy członkowie rodziny królewskiej są "zszokowani" ruchem Sussexów. Wierzą, że naprawdę chcą się zobaczyć z królową, ale po tym wszystkim, co zrobili w zeszłym roku, po spaleniu mostów za sobą, nie spodziewali się, że będą mieli czelność (lub odwagę), aby poprosić o spotkanie.

"Sztab Jej Królewskiej Mości jak dotąd nie odpowiedział. Była też dyskusja o Bożym Narodzeniu i tym, czy zaproszenie powinno zostać wysłane do Harry'ego i Meghan, po tym, jak odrzucili je w zeszłym roku" - komentuje źródło zbliżone do rodziny królewskiej, na które powołuje się "The Sun". "Królowa nadal bardzo lubi Harry'ego i bardzo chciałaby zobaczyć Lilibet i jej brata Archiego, ale pozostali dworzanie są zaskoczeni tym ruchem, zwłaszcza ze strony Meghan, po tym, co się wydarzyło" - czytamy.

Powodem ich przyjazdu do UK ma być przedstawienie Elżbiecie II jej prawnuczki i imieniczki

Przypomnijmy, kwietniu książę Harry przyleciał samotnie do UK na pogrzeb swojego dziadka, księcia Filipa. Dwukrotnie spotkał królową podczas swojego pobytu. Po raz ostatni pojawił się w Wielkiej Brytanii w lipcu, aby odsłonić pomnik księżnej Diany. Uważa się, że wówczas miały miejsce rozmowy z jego bratem, księciem Williamem i ojcem Charlesem. Co było ich tematem? Czy dotyczyły pojednania i załagodzenia napiętej sytuacji? Możemy tylko spekulować w tej kwestii...

Córeczka Meghan i Harry`ego urodziła się w 4 czerwca 2021 o godzinie 11:40 w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie w szpitalu Santa Barbara Cottage. W momencie narodzin ważyła 3.225 kg. Dodajmy również, że córeczka Sussexów jest jedenastym prawnukiem królowej Elżbiety II i ósmą osobą "w kolejce" do brytyjskiego tronu. Lilibet Diana może zostać zarówno prezydentem USA (bo urodziła się na amerykańskiej ziemi), jak i królową Zjednoczonego Królestwa (bo jest córką Harry`ego, wnuka królowej).