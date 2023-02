Czy lekarze GP będą mniej skorzy do wypisywania "sick notes" pracownikom, aby pobudzić gospodarkę w UK?

Jak donosi „The Independent”, obecny rząd będzie wywierał nacisk na lekarzy GP, aby byli mniej skorzy do wystawiania zwolnień lekarskich pracownikom zatrudnionym na Wyspie. Taki ruch w swoich założeniach ma przyczynić się do pobudzenia gospodarki.

Brytyjskie władze wydają się zaniepokojone stanem zdrowia społeczeństwa na Wyspie. Nie wynika jednak ono z „dobroci serca”, lecz jest podyktowane chłodną i czystą kalkulacją ekonomiczną. Otóż jak wynika z doniesień, na które powołują się dziennikarze „The Daily Telegraph”, w Whitehall rozważa się różne sposób zachęcenia ludzi do pracy. Efektem tych starań może być nakazanie lekarzom zwalnianie mniejszej liczby osób chorych z obowiązku pojawienia się w pracy. W założeniach takich ruch miałby przynieść pozytywny impuls ekonomiczny i pobudzić gospodarkę na Wyspie.





Czy rząd UK będzie „zachęcał” lekarzy GP do rzadszego wystawiania zwolnień?

W praktyce mogłoby to oznaczać, iż osoby, które do tej pory były uznawane za „wystarczająco” chore, aby otrzymać „sick note”, w myśl takiego podejścia do gospodarki normalnie by pracowały, w ten sposób „pomagając” w podźwignięciu się gospodarki na Wyspie.

Czołowi politycy rządu kierowanego przez premiera Rishiego Sunaka, w tym sam kanclerz skarbu Jeremy Hunt, w sposób oficjalny, przy wielu okazjach wyrażali zaniepokojenie rosnącym poziomem bezczynności w gospodarce. Po części wynika ona z faktu, iż część osób mieszkających na Wyspie jest długotrwale niezdolna do pracy i z tego względu pozostaje np. na rencie.

Obecne władze szukają wszelkich sposobów na pobudzenie gospodarki

Warto w tym miejscu dodać, że znaczne „osłabienie” siły roboczej w UK nastąpiło w efekcie pandemii koronawirusa. Odnotowano wówczas znacznie większą ilość chorób przewlekłych, które są długotrwałe lub zupełnie uniemożliwiają powrót na rynek pracy.

Oficjalne dane pokazują, że zeszłego lata 2,32 mln osób opuściło rynek pracy z powodu długotrwałych problemów zdrowotnych, w porównaniu z 1,95 mln takich przypadków przed pandemią. „Korzyści płynące z pracy dla zdrowia psychicznego są dobrze znane. Chcemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zachęcić jak najwięcej osób do pozostania w pracy z odpowiednim wsparciem, które im w tym pomoże, w tym skierować ich do tego wsparcia przy najbliższej możliwej okazji” - to komentarz źródła w rządzie, na które powołuje się „Telegraph”.

Czy jednak wzrost ma odbywać się kosztem zdrowia?

Dodajmy, iż komentarz ten pojawił się tuż po tym, jak Jeremy Hunt zapowiedział, iż 600 tysięcy osób pobierających środki w ramach Universal Credit ma regularnie spotykać się z „trenerami pracy”, co ma również zwiększyć zaangażowanie zawodowe w tej grupie.

Bezrobocie w Wielkiej Brytanii może być trzykrotnie wyższe, niż pokazują oficjalne dane rządowe. Jak wynika z raportu przygotowanego przez Centre for Cities do oficjalnych danych podawanych przez ONS trzeba dodać ponad 3 miliony dorosłych w wieku produkcyjnym. Zamiast oficjalnej stopy bezrobocia na poziomie 3,7%, najniższego poziomu od połowy lat 70., raport wskazuje, że wynosi ona nawet 12,1%, jeśli uwzględni się te trzy miliony osób nieaktywnych zawodowo, które mogłyby pracować, gdyby miały wystarczające wsparcie.

Poziom bezczynności w gospodarce w UK jest wysoki

Spadek produktu krajowego brutto (PKB) Wielkiej Brytanii o 0,5% w grudniu 2022 został zrównoważony przez wzrosty w dwóch poprzednich miesiącach, w listopadzie i październik, sprawiając, iż w czwartym kwartale gospodarka UK nie drgnęła, ani w górę, ani w dół. Dzięki temu udało się uniknąć wejście w recesję jeszcze w zeszłym roku.

Dodajmy również, iż jak wynika z raportu przygotowanego przez Chartered Institute of Personnel Development brytyjskie firmy nadal mają problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Ponad połowa respondentów w ramach rzeczonego badania zgłosiła problemy z obsadzaniem wakatów, a prawie co trzeci spodziewał się podobnych problemów w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Dodajmy także, że kwartalne badanie przeprowadzone przez CIPD wykazało, że rekruterzy chętniej zatrudniali osoby powracające na rynek pracy, w tym starszych pracowników i osoby z problemami zdrowotnymi.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Ryanair uruchamia największy w historii zimowy rozkład lotów ze Szkocji, w tym także do Polski i ogłasza wyprzedaż biletów

Ranking piw 2022. Oto najbardziej cenione piwa na świecie

Dzielenie konta Netflix jest od teraz oficjalnie traktowane jak przestępstwo

Pasażerowie Ryanaira zostali zamknięci w korytarzu na London Stansted i spóźnili się na samolot

Nowy pociąg sypialny zabierze pasażerów z Londynu do Berlina w mniej niż 16 godzin

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!