Czy latanie z Heathrow stanie się tańsze? CAA wydało decyzję w sprawie obniżki opłat lotniskowych

Zgodnie z decyzją wydaną przez Civil Aviation Authority koszty ponoszone przez (realnie!) pasażerów latający z London Heathrow Airport mają zostać obniżone. Zmniejszenie średnich opłat lotniskowych o około 20% w przyszłym roku może przełożyć się na niższe ceny biletów.

Lotnisko Heathrow otrzymało polecenie obniżenia średnich opłat lotniskowych o około 20% w roku 2024, jak czytamy na łamach „The Guardian". Decyzja w tej sprawie została podjęta przez brytyjski organ zajmujący się regulacjami w sektorze lotnictwa cywilnego, czyli Civil Aviation Authority. Władze największego lotniska w Europie argumentowały za utrzymaniem opłat na obecnym, czyli wyższym poziomie. Zaznaczmy, że opłaty te nie są pobierane bezpośrednio od pasażerów, ale od linii lotniczych korzystających z danego lotnisko. Środki te są przeznaczane na wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem lotniska, między innymi obsługę bagażu czy zapewnienie bezpieczeństwa.





O ile obniżone zostały średnie stawki opłat lotniskowych?

W jaki sposób swoją decyzją uzasadnia CAA? W związku z tym, że sytuacja na rynku lotniczym wraca do normy po pandemii, to w perspektywie 2024 roku nie istnieje uzasadniona potrzeba, aby pasażerowie ponosili większe koszty. Po prostu nie ma żadnych racjonalnych przesłanek, aby linie lotnicze aż tyle płaciły za obsługę oferowaną przez lotniska. Co więcej, zdaniem organu regulującego, dążenie władz lotniska Heathrow do utrzymania wysokich kosztów w dużej części było spowodowane po prostu chęcią zmaksymalizowania zysków i zapewnienia wyższych zwrotów dla akcjonariuszy.

Rzeczone koszty w 2023 roku pozostaną jeszcze na obecnym poziomie, to już w 2024 spadną ze średniej maksymalnej opłaty za pasażera z 31,57 GBP do 25,43 GBP i zasadniczo na takim właśnie poziomie utrzymają się do końca 2026. Dodajmy, że władze londyńskiego portu lotniczego naciskały, aby podwyżka przekroczyła kwotę 40 GBP. Przedstawiciele CAA zaznaczają, iż decyzja w tym zakresie stanowi „dobrą ofertę dla klientów korzystających z Heathrow”, jak cytujemy za „Guardianem”.

W jaki sposób swoją decyzją uzasadnia CAA?

„Naszym priorytetem w podejmowaniu decyzji w sprawie wysokości opłat lotniskowych jest zapewnienie, że podróżujący mogą oczekiwać od portu lotniczego Londyn-Heathrow odpowiedniej relacji jakości do ceny przy niezmiennie wysokiej jakości usług, bez konieczności ponoszenia wyższych opłat, niż jest to konieczne” - komentował dyrektor naczelny regulatora, Richard Moriarty, cytowany przez brytyjskie media.

„Dokładnie rozważyliśmy bardzo różne stanowiska, w tym opinie Heathrow Airport Ltd i linii lotniczych na temat przyszłego poziomu opłat. Zrozumiałe jest, że interesy poszczególnych akcjonariuszy skłaniają port lotniczy do argumentowania za wyższymi opłatami, a linie lotnicze do argumentowania za niższymi opłatami. Naszym zadaniem jest podjęcie niezależnej decyzji na podstawie tych sprzecznych interesów handlowych i skupienie się na tym, co leży w najlepszym interesie podróżujących, którzy będą korzystać z Heathrow w nadchodzących latach. Czyniąc to, wzięliśmy pod uwagę wszystkie uwagi Heathrow Airport Ltd i linii lotniczych, wraz z szeroko zakrojonymi konsultacjami i naszą własną szczegółową analizą na ten temat”.

Czy latanie z Heathrow stanie się tańsze?

To nie pierwszy raz, kiedy dochodzi do „starcia” między Heathrow, a CAA w sprawie opłat lotniskowych. W zeszłym miesiącu, w lutym 2023, lotnisko oskarżyło regulatora o „pomyłkę” w kwestii obniżenia opłat dla linii lotniczych w związku z „landing fees”. Dyrektor naczelny stołecznego portu lotniczego, John Holland-Kaye, powiedział, że proponowane opłaty za lądowanie na lotnisku, które są ustalane przez brytyjski Urząd Lotnictwa Cywilnego, staną się niższe, niż wcześniej, mimo że koszty ponoszone przez lotnisko wzrosły. „To po prostu nie ma sensu” - komentował wówczas. Jednocześnie zaznaczał, iż linie lotnicze, takie jak British Airways mogą windować ceny biletów, jak im się żywnie podoba, gdy przynoszące straty lotnisko nie może zarobić tyle, ile potrzeba na pokrycie kosztów.

Zaznaczmy, iż w 2022 roku liczba pasażerów korzystających z usług Heathrow się potroiła, ale i tak port lotniczy odnotował stratę w wysokości 684 mln funtów. Pomimo tego, jego sytuacja finansowa i tak się poprawiła w stosunku do 2021 roku, gdy strata wyniosła 1,3 mld funtów.

Jak władze stołecznego lotniska odniosły się do tej decyzji?

Port lotniczy Londyn-Heathrow zlokalizowane jest na zachodnim skraju Londynu, w gminie Hillingdon, około 24 km od centrum miasta. Heathrow jest jednym z sześciu portów lotniczych obsługujących metropolię londyńską (obok City, Gatwick, Stansted, Luton i Southend), i jedynym z dwóch (obok City) leżącym na obszarze Wielkiego Londynu.

Port lotniczy posiada pięć terminali lotniczych. Planuje się także budowę trzeciego pasa startowego, obok istniejących równoległych pasów usytuowanych w kierunku wschód-zachód. Heathrow jest obsługiwane przez ok. 90 linii lotniczych. Lotnisko oferuje regularne połączenia z ponad 90 krajami świata.

