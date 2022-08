Czy kryzys na Wyspach utrudnia uzyskanie kredytu hipotecznego? Oto, co mają na ten temat do powiedzenia eksperci

artykuł opracowany przy współpracy z klientem

Obecna sytuacja w Wielkiej Brytanii budzi coraz większe wątpliwości tych, którzy marzą o kupnie domu. Większość tych osób obawia się, że może nie dostać kredytu hipotecznego i że banki zwiększyły swoje wymagania wobec klientów. Na to i parę innych pytań z poprosiliśmy o odpowiedź Lukasza Lukaszewskiego i Agnieszkę Roznicką z Home Mortgage Brokers.

Czy w czasie trwającej nadal pandemii i niestabilnej sytuacji gospodarczej w UK trudniej uzyskać kredyt hipoteczny?

Reguły obowiązujące przy przyznawaniu kredytu hipotecznego właściwie nie uległy zmianie ze wzgledu na Covid czy trudną sytuację gospodarczą. Wciąż przede wszystkim na kredyt hipoteczny musi być nas stać i musimy mieć dobrą historię kredytową.

Banki, tak jak przed pandemią, sprawdzają skrupulatnie stosunek naszych zarobków do wydatków. Po Brexicie, a zwłaszcza w okresie niestabilnej sytuacji ekonomicznej na rynku zmieniło się i wciąż rośnie oprocentowanie przyznawanych kredytów.

4 sierpnia 2022 podniesiono znacznie przez lata niezmienianą bazową stopę procentową (Bank of England Base rate 0.25%) do 1.75%. Przewiduje się że do końca tego roku podniesie się ona do 2%.

Czy po Brexicie brytyjskie banki stawiają wyżej poprzeczkę Polakom starającym się o Mortgage?

Jeśli chodzi o zakup nieruchomości w UK, to zasady są takie same dla wszystkich, jak przed Brexitem: Zdolność kredytowa to podstawa i tak jak poprzednio znaczenie ma nasza historia kredytowa.

Dodatkowym wymaganiem po Brexicie, nie tylko dla Polaków, ale wszystkich aplikujących spoza UK jest udowodnienie "settled" lub "pre-settled" status.

Udowodnienie statusu odbywa się poprzez stronę rządową (www.gov.uk/view-prove-immigration-status), na której to aplikujący o kredyt hipoteczny uzyskuje specjalny przyporządkowany do niego kod. Na podstawie tego kodu bank spawdza nasz status.

Dlaczego warto skorzystać z doradztwa w kwestii kredytów hipotecznych?

Uzyskanie kredytu hipotecznego nie jest sprawą łatwą. W całym procesie bierze udział wiele instytucji: broker, agencja, kancelaria prawnicza, bank, rzeczoznawca, lokalne władze - council lub spółdzielnia mieszkaniowa, deweloper, etc. Proces ten trwa kilka miesięcy i jest bardzo złożony.

Broker kredytowy ma najczęściej dostęp od kilku do kilkunastu banków, w przypadku HOME MORTGAGE BROKERS do wszystkich. Nazywamy to dostępem "whole of market".

Jest w stanie doradzić, sprawdzić, w którym banku uzyskamy najwyższy kredyt, bądź najniższe oprocentowanie - w zależności od potrzeb klienta.

Ponadto sprawa uzyskania kredytu komplikuje się, jeśli aplikujący o mortgage ma/miał większe lub mniejsze problemy z historią kredytową - może być ona zbyt krótka, słaba, problematyczna, etc., i to wtedy ekspertyza specjalisty doradcy, czy brokera kredytowego odgrywa tutaj ogromną rolę.

Klienci w różnych dziedzinach cenią "dobrych" lekarzy, "dobrych" nauczycieli, "dobrych" brokerow... Dobry - oznacza tutaj takiego, który ma wiedzę, doradzi, pomoże, poinstruuje, poda alternatywne rozwiązania, dostosowane do indywidualnej sytuacji i potrzeb klienta. Potrzebny jest nam wtedy ktoś, kto się zna na sprawie, ma doświadczenie i nas poprowadzi. Ktoś, komu możemy zaufać.

Oczywiście znajdują się klienci, którzy sami podejmują wyzwanie działając "na własną rękę". W takiej sytuacji aplikant często decyduje się na współpracę z bankiem, w którym ma konto.

Nie zawsze jednak oferta "mojego" banku, jest ofertą najbardziej korzystną na rynku.

O co warto zadbać zanim zaczniemy się starać o kredyt na zakup domu?

Skontaktuj się z brokerem przed poszukiwaniem nieruchomości – sprawdź swoją zdolność oraz credit score. Budujmy naszą historię kredytową - to nasza wiarygodność w oczach przyszłego kredytodawcy. Jeśli o kredyt starają się dwie osoby, obie będą zweryfikowane przez bank.

- rejestrujmy się do wyborów na stronie rządowej: https://www.gov.uk/register-to-vote to na pewno podwyższy punktację credit score

- spłacajmy pożyczki oraz karty kredytowe na czas

- posiadajmy rachunki za media czy council na własne nazwisko, angielskie prawo jazdy – to są najlepsze potwierdzenia adresu

- odkładajmy na depozyt na koncie oszczędnościowym

- w przypadku samozatrudnionych – najlepiej przygotować 3 lata SA302 oraz Tax Calulation

- LTD dyrektorów – przygotować 3 lata SA302 oraz Tax calculation plus Accounts firmy

- Bank statementy - 3 miesiące z każdego konta plus, jeżeli posiadasz, z konta biznesowego

Jakie warunki musimy spełnić starając się o Mortgage?

- odpowiednie zarobki do potrzebnego kredytu

- dobrą historię kredytową (akceptowana najczęściej w bankach high street). Na problematyczną historię kredytową HMB również ma rozwiązanie (w postaci dostępu do banków specjalistycznych)

- minimum 5% depozytu (depozyt musi pochodzić z legalnego źródła - prawnik zawsze zapyta o to, jak wkład własny był akumulowany)

- settled lub pre-settled status (udowodnienie statusu osiedleńca jest niezbędne)

- zatrudnienie lub samozatrudnienie (wymagana długość okresu zatrudnienia jest uzależniona od konkretnego banku- dobieramy odpowiedni bank do konkretnej sytuacji klienta).

Czy w czasie pandemii zwiększono w UK wymagania dotyczące wkładu własnego?

Podczas pandemii banki zwiększyły wymagania co do wysokości depozytu i minimum wynosiło 10-15%. Teraz jednak to minimum to 5%. Oczywiście zasada, że im większy wkład własny, tym mniej pożyczamy od banku, a co za tym idzie, mamy korzystniejszą ratę, wciąż obowiązuje. Zaostrzono jednak zasady udowodnienia źródła pochodzenia depozytu i jest to sprawdzane bardzo dokładnie.