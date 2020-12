Czy karta ubezpieczenia zdrowotnego EHIC zachowa ważność po Brexicie? PRZYPOMINAMY!

Fot. Getty

Czy moja karta ubezpieczenia zdrowotnego wydana w Wielkiej Brytanii - European Health Insurance Card – zachowa ważność po Brexicie? To pytanie wciąż zadają Polacy mieszkający na stałe w Wielkiej Brytanii, którzy dotychczas polegali na tym ubezpieczeniu udając się chociażby na wakacje do Polski.

Na łamach Polish Express wielokrotnie pisaliśmy o tym, jak Brexit wpłynie na prawo osób pracujących i ubezpieczonych w UK do otrzymania pomocy medycznej w trakcie podróży do jednego z krajów Unii Europejskiej. Jednak wielu Polaków z UK, przyzwyczajonych do komfortu podróżowania w obrębie UE bez potrzeby dokonywania żadnych dodatkowych formalności, wciąż zapomina o tym, że od 1 stycznia 2021 r. to, do czego byli dotychczas przyzwyczajeni, przestanie obowiązywać. A zatem przypominamy – NIE, od 1 stycznia 2021 r. europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego - European Health Insurance Card (EHIC) – nie będzie już na terytorium UE ważna. A to oznacza, że Polacy pracujący w UK i tam ubezpieczeni, aby otrzymać bezpłatną pomoc medyczną w nagłych sytuacjach w trakcie wyjazdu do jednego z krajów UE, będą musieli dysponować prywatnym ubezpieczeniem. Oczywiście Polacy, którzy zapomną wykupić takiego ubezpieczenia, nie zostaną w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu pozbawieni pomocy, ale też będą musieli się liczyć z tym, że sporo za taką pomoc zapłacą.

Pomoc medyczna w UK dla obywateli UE po Brexicie

Jeśli chodzi o osoby pracujące i ubezpieczone w jednym z krajów Wspólnoty, to będzie je obowiązywać dokładnie ta sama zasada, co osoby pracujące i ubezpieczone w UK, a mianowicie będą one musiały posiadać dodatkowe ubezpieczenie na okres podróży na Wyspy. Natomiast wszyscy imigranci z UE, którzy będą po Brexicie dysponowali statusem osoby osiedlonej w UK, będą rzecz jasna podlegali dokładnie takim samym prawom w zakresie opieki zdrowotnej, co obywatele UK. Zresztą z tych samych praw będą korzystali obywatele brytyjscy osiedleni na stałe w krajach UE. Natomiast emeryci żyjący m.in. w Hiszpanii, Francji czy Włoszech zachowają prawo do darmowej opieki zdrowotnej po wypełnieniu specjalnego formularza S1.