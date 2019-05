Czy już wkrótce będziemy latać (prawie!) "na stojąco"? ZOBACZ projekt nowego fotela!

Fot: Avio Interiors

Włoska firma Avio Interiors zajmująca się produkcją foteli lotniczych zaprezentowała na targach Aircraft Interiors Expo Skyridera 3.0, na którym mniej się "siedzi", a bardziej "stoi".

Trudno nawet napisać, że jest to model fotelu lotniczego, bo przypomina bardziej uprzęż zmuszająca pasażera do niemal stania, jednak tak właśnie ma wyglądać pomysł na zwiększenie pojemności samolotów o nawet 20 procent, a co za tym idzie - zwiększenie zysków linii lotniczych. Producent zapewnia, że w jednej kabinie samolotu będzie możliwe umieszczenie sekcji standardowej klasy ekonomicznej, ekonomicznej premium i klasy biznesowej!

Skyrider 3.0 pasuje do najpopularniejszych maszyn latających na krótkich dystansach, a więc do Airbusa A321 i A320 oraz Boeinga 737. Oczywistym zdaje się fakt, że tego typu fotele można stosować tylko w podróżach nie trwających dłużej niż dwie, może trzy godziny, bo na dłuższych dystansach człowiek po prostu by mnie wytrzymał.

Gaetano Perugini, jeden z projektantów Avio Interiors zapewnia, że podróżowanie "siedząc" na najnowszym modelu Skyridera jest komfortowe i wygodne, a przestrzeń na nogi została zwiększona o 13 centymetrów!

Póki co nie wiadomo nic o jakimkolwiek zainteresowaniu tanich linii tym wynalazkiem, choć przypuszczamy, że w Ryanairze takie lub podobne rozwiązanie zostanie wprowadzone. A jeszcze kilka lat temu, gdy sam szef niskokosztowego przewoźnika z Irlandii Michael O’Leary zaledwie rozważał wprowadzenie miejsc stojących, komentatorzy mówili, że jest to zupełna niedorzeczność i scenariusz rodem z powieści sci-fi...