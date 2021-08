Czy jadąc z UK do Polski samochodem potrzebna jest "zielona karta"?

Jak wyglądają obecne regulacją związane z podróżowaniem samochodem z UK do Polski, do krajów należących do UE? Czy nadal potrzebny jest dokument zaświadczający o ubezpieczeniu pojazdu? Co z "zieloną kartą" po 2 sierpnia 2021? Wyjaśniamy!

Jeden z członków popularnej grupy na Facebooku "Wielkie i małe powroty do Polski" zadał pytanie dotyczące kwestii posiadania "zielonej karty". Pan Piotr zastanawia się czy podróżując z Wielkiej Brytanii do Polski taki dokument jest potrzebny.

Miliony brytyjskich kierowców nie będą już musiały uzyskiwać "zielonej karty" od swojego ubezpieczyciela przed wyjazdem samochodem do krajów należących do UE. Po Brexicie kierowcy pojazdów zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii, w tym z Irlandii Północnej, musieli mieć przy sobie ową "zieloną kartę" podczas wizyty w innym kraju UE, w tym w Republice Irlandii. Od 2 sierpnia 2021 regulacje się jednak zmieniają.

Komisja Europejska ogłosiła, że ​​rezygnuje z tego wymogu. Przypomnijmy, owa "zielona karta" to dokument uznawany na całym świecie. Jest on dowodem posiadania ważnego ubezpieczonego komunikacyjnego. Zwykle wystawia się je na określony okres czasu, zwykle na 90 dni.

Czy posiadanie "zielonej karty" jest obowiązkowe"

Stowarzyszenie Association of British Insurers (ABI) określiło tę decyzję jako doskonałą wiadomość dla kierowców. Jej dyrektor generalny, Huw Evans, powiedział, że KE przyjęła "pragmatyczne podejście do sprawy".

"Kierowcy z Wielkiej Brytanii nie będą już musieli ubiegać się o zieloną kartę za pośrednictwem swojego ubezpieczyciela, co pomoże zmniejszyć uciążliwości związane z biurokracją dla kierowców i przewoźników podróżujących między Wielką Brytanią a UE" - komentował Evans na łamach "The Guardian". "Będzie to szczególnie mile widziane z perspektywy kierowców w Irlandii Północnej często przekraczających granice".

Jakie zmiany weszły w życie 2 sierpnia 2021 roku?

