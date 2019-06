Czy dzieci imigrantów w UK czują się Brytyjczykami? [wideo]

Fot. Getty

Brytyjczycy wychodząc z UE, chcą m.in. podkreślić swoją odrębność i niezależność od reszty Starego Kontynentu. Na co dzień również potrafią wyrażać się o Europie tak, jakby wcale nie byli jej częścią, mówiąc choćby przykładowe "jadę na wakacje do Europy". Odmienna waluta, mimo długiej przynależości do UE, czy "kult" rodziny królewskiej - również pozostawiają wiele do myślenia... Czy Brytyjczycy czują się Europejczykami? A co z dziećmi europejskich imigrantów, które urodziły się i wychowały na Wyspach - czy one utożsamiają się bardziej z "brytyjską" czy "europejską" kulturą? Zobacz wideo!

Brytyjczycy lubią podkreślać wysoką wartość swojej narodowej kultury. Przez to można pomyśleć, że wcale nie czują więzi z pozostałą częścią Europy. Dodatkowo, za ich wysoką dumę narodową często uważa się ich za snobów. Czy podobnie zachowują się dzieci imigrantów, np. Polskich, które urodziły się i wychowały w UK?

Jeden z kanałów na YouTube'ie prowadzony jest przez parę młodych osób, które same siebie określają jako Brytyjczyków - choć mają europejskie korzenie. Ich przodkami byli imigranci z Grecji i Cypru. W jednym ze swoich filmików para ta rozważa właśnie problem tożsamości - nie tylko rodowitych Brytyjczyków, ale co ciekawsze, również Brytyjczyków, których pochodzenie jest europejskie, a którzy urodzili się, wychowali i wykształcili się w UK.

Ten ciekawy problem może dotyczyć równie dobrze dzieci Polaków, którzy wyemigrowali z Polski i ułożyli sobie życie w UK. Czy Wasze dzieci lub wnuki czują się bardziej Brytyjczykami czy Polakami? Czy utożsamiają się bardziej z kulturą brytyjską czy z europejską? Czy kultura brytyjska i kultura europejska bardzo się od siebie różnią?

Zobaczcie koniecznie ten filmik i podzielcie się Waszym zdaniem na temat tego, czy Brytyjczycy (rodowici lub mający europejskie pochodzenie) czują się Europejczykami?