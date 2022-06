Czy długi w Wielkiej Brytanii przedawniają się?

Przedawnienie się długów w Wielkiej Brytanii - co na ten temat mają do powiedzenia eksperci?

Choć wielu osobom posiadającym długi może się wydawać, że po określonym czasie ich zobowiązania finansowe mogą się przedawnić, to jednak warto dowiedzieć się, czy tak jest na pewno. O tę kwestię postanowiliśmy zapytać eksperta z firmy Safe Debts, Tomasza Kowalczyka.

W czasie obecnego kryzysu finanse wielu z nas są w gorszym stanie niż jeszcze dwa lata temu, kiedy sytuacja gospodarcza na świecie nie była tak pesymistyczna. Osoby mające kredyty lub pożyczki mają teraz większy kłopot z ich spłatą, zwłaszcza po wzroście stóp procentowych skutkujących podwyżką rat.

Czy długi się przedawniają?

Coraz częściej w związku z trudną sytuacją finansową pojawiają się pytania o to, czy długi się przedawniają. Postanowiliśmy o to zapytać eksperta z firmy Safe Debts zajmującej się oddłużaniem, Tomasza Kowalczyka.

"Długi w Wielkiej Brytanii w zasadzie się nie przedawniają. Istnieje sytuacja, w której wierzyciel ma ustalony w wyroku sądowym czas na wyegzekwowanie swojego długu. Jeśli nie zdąży tego zrobić w tym terminie, to dług zostanie zablokowany. To jednak wcale nie oznacza, że dług będzie umorzony" - mówi Tomasz Kowalczyk.

Warto więc pamiętać, że zablokowany dług nie oznacza, że wierzyciel nam "odpuści" i zapomni o długu, ponieważ wciąż będzie miał wiele możliwości, aby go odzyskać.

"Jeśli wierzyciel nie wyrobi się z odebraniem długu w terminie określonym w wyroku sądowym, to wciąż może nam uprzykrzać życie, np. psując opinię kredytową lub uniemożliwiając otrzymanie kredytu na preferencyjnych warunkach. Poza za tym w takich okolicznościach wierzyciele często zatrudniają firmę windykacyjną" - dodaje Kowalczyk.

Wśród dłużników wciąż panuje opinia, że dług w Wielkiej Brytanii się przedawni, co jest nieprawdą i stąd pojawia się zaskoczenie w momencie wizyty windykatora, który otrzymuje zapłatę za ściągnięty dług. Taką ma pracę, więc oznacza to, że nie zapomni o długu i będzie dotąd uprzykrzał życie klientowi, dokąd nie odzyska od niego pieniędzy.

"Wiele osób przychodzących do Safe Debts tłumaczy, że byli zaskoczeni tym, że dług się nie przedawnił, a firma windykacyjna nie chce odpuścić. Pojawiają się u nas przestraszone osoby, ponieważ obiegowa opinia głosi, że dług może się przedawnić. Co więcej, zdarza się, że ktoś w ogóle zapomniał o tym, że ma jakiś dług, albo w ogóle o nim nie wiedział" - tłumaczy Kowalczyk.

Jak to możliwe? Tomasz Kowalczyk twierdzi, że do Safe Debts przychodzą osoby, które zapomniały zapłacić jakiś rachunek i teraz ktoś zwraca się do nich z żądaniem spłacenia zadłużenia. Dlatego warto wziąć sobie do serca hasło rodu Lannisterów z "Gry o Tron", którzy "zawsze spłacają swoje długi".

Pomoc dla dłużników w UK

"Wciąż istnieje obiegowa opinia, że długi się przedawniają. Wydaje mi się, że plotka ta - bo inaczej nie można tego nazwać - wzięła się od jakiejś pojedynczej sprawy, w której dług faktycznie się przedawnił. Prasa rozdmuchała temat, a ludzie podchwycili go i uwierzyli, że jest to norma. A prawda jest taka, że to absolutnie nie jest normą. Rzekomy, pojedynczy przypadek, był raczej wynikiem ludzkiego błędu, pomyłki, a nie świadomym działaniem. Dlatego długi trzeba spłacać" - mówi Kowalczyk.

Choć perspektywa oddania długów i uszczuplenia swojego portfela jest przerażająca, to dzięki firmom takim jak Safe Debts, które pomagają wychodzić z długów jest to zdecydowanie mniej stresujący proces.

Polaku! Długi zaciągnięte w Wielkiej Brytanii nie przedawniają się po przekroczeniu granicy

"Każda osoba, która się do nas zgłosi, może liczyć na naszą pomoc, ponieważ to my będziemy ich reprezentować przed każdym z wierzycieli. Jeśli ktoś ma kilka długów, to zostaną mu one zsumowane, aby nie trzeba było wpłacać pieniędzy na kilka kont. Wysokość raty długu również zostaje ustalona w porozumieniu z klientem" - powiedział Tomasz Kowalczyk.