Czy brytyjski rząd zapłaci rekompensatę osobom chorującym na "long Covid"?

Rząd brytyjski ma podjąć decyzję w sprawie rekompensaty finansowej dla wszystkich osób, które po przechorowaniu Covid-19 odczuwają długotrwałe skutki zakażenia się koronawirusem.

Niestety, nic nie wskazuje na to, aby rozstrzygająca tę kwestię decyzja miałaby zapaść szybko. Według doradców rządowych, na opinie których powołuje się BBC, brytyjskim władzom może zabrać to ponad rok! Sprawa została nagłośniona przez 65 parlamentarzystów, którzy zwrócili się do premiera z wnioskiem o wpisanie tzw.: "long Covid" na listę chorób zawodowych. Sprawiłoby to, że choćby "key workers", którzy zmagają się z długotrwałymi skutkami przejścia zakażenia koronawirusem, otrzymaliby dodatkowe wsparcie.

Jakie konkretnie?

Czym jest "long Covid"?

Zaznaczmy, że personel zatrudniony w placówkach otrzymuje pełne wynagrodzenie za przebywanie na urlopie zdrowotnym, ale pracownicy zatrudnieni w prywatnym sektorze usług medycznych mają ograniczone prawo do uzyskiwania Statutory Sick Pay. To spory problem dla tych osób, którzy nie mogą wrócić do pełnej aktywności zawodowej z powodu powikłań.

Czy długotrwałe objawy przejścia zakażenia koronawirusem zostaną zakwalifikowaną, jako choroba zawodowa? Właśnie do tego dąży Layla Moran z All Party Parliamentary Group on Coronovirus. Byłoby to uczciwe z tego powodu, że pracownicy "pierwszej linii frontu", nie tylko ci, którzy pracowali dla NHS, wykonując swoje obowiązki ponosili ryzyko zachorowania i ewentualne konsekwencje przejścia koronawirusa. Czy jednak do tego dojdzie? Czy ci, którzy cierpią z powodu "long Covid" otrzymają finansową rekompensatę albo inną formę pomocy?

Czy brytyjski rząd zdecyduje się na pomoc osobom zmagającym się ze skutkami przechorowania koronawirusa?

Rząd Borisa Johnsona zapewnia, że popiera pomysł pomagania wszystkim którzy ucierpieli w wyniku zakażenia, ale do konkretów jeszcze daleka droga. Jak bardzo daleka? Lesley Rushton z Industrial Injuries Advisory Council zwraca uwagę, że potrzeba ponad roku, aby uregulować kwestie w tej sprawie. Przede wszystkim Covid-19 to nowa choroba i nie wiemy jeszcze wszystkiego o jej konsekwencjach. Będzie potrzeba wielu danych, aby dokonać odpowiedniej weryfikacji.

Co więcej, może okazać się, że konieczne będzie, aby dana osoba udowodniła, że zakaziła się Covidem podczas wykonywania swojej pracy.