Czy Brytyjczycy są dobrymi sąsiadami? Sądząc po opiniach udostępnianych przez Polaków na portalach społecznościowych można odnieść wrażenie, że są oni generalnie nie tyle dobrymi, ile wspaniałymi sąsiadami – życzliwymi, troskliwymi i otwartymi na dzieleni

Czy Brytyjczycy są dobrymi sąsiadami? Sądząc po opiniach udostępnianych przez Polaków na portalach społecznościowych można odnieść wrażenie, że są oni generalnie nie tyle dobrymi, ile wspaniałymi sąsiadami – życzliwymi, troskliwymi i otwartymi na dzielenie się tym, co mają.

Wielu Polaków żyjących w UK przyznaje, że w Wielkiej Brytanii ma takich sąsiadów, o jakich mogłoby tylko pomarzyć w Polsce. „Ja mam wspaniałych sąsiadów, zachowują się w stosunku do nas jak rodzina. Na każde Święta synek dostaje od nich prezenty, bez okazji również. Ostatnio podarowali mi kwiaty w cudnym wazonie. Inny sąsiad, który mieszka dalej, widział, że sadzę przed domem, przyniósł mi dwie fajne roślinki. Urocza sąsiadka z naprzeciwka jak idzie do sklepu zawsze pyta czy czegoś nie potrzebuję. Nie wyobrażam sobie mieć lepszych sąsiadów, a w PL to już w ogóle” - wyznała młoda Polka. „Ja mam też super sąsiadów Anglików... i mam partnera Anglika. Wcześniej mieszkałam między Polakami, niestety przykro to mówić, ale Polak Polakowi nóż w plecy by wbił .... wiem nie wszyscy są tacy ...” - dodała inna Polka.

Polacy w UK chwalą sobie też generalnie mieszkanie obok innych imigrantów. „Miałam takiego sąsiada, co roku, w Ramadan, przynosił mi pełny talerz ich jedzenia. Co roku, przez osiem lat... ” - zaznaczyła jedna z internautek. „Mam sąsiadów Pakistańczyków. On mi kosi trawę, ona karmi, zwłaszcza teraz, kiedy jest Ramadan, to codziennie coś mi przynosi” - dodała inna Polka. „Pamiętam moich sąsiadów Hindusów i ich pyszne domowe jedzenie. Mój poprzedni landlord Pakistańczyk też zawsze jedzenie przynosił. Pyszna domowa kuchnia” - wyznała wreszcie Polka mieszkająca w Bradford.

A Wam jak się mieszka w Wielkiej Brytanii? Utrzymujecie bliskie kontakty z sąsiadami? Dostrzegacie jakąś różnicę między Polską a UK? Czekamy na Wasze komentarze!