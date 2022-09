Czy Brytyjczycy-republikanie mają prawo protestować w UK przeciwko monarchii?

Fot. Getty

Wraz z pojawiającymi się przypadkami aresztowań osób protestujących przeciwko monarchii w czasie żałoby po zmarłej królowej Elżbiecie II, coraz więcej ludzi zadaje sobie pytanie o prawa do wyrażenia w UK odrębnego zdania. Zobaczmy zatem, co jest, a co nie jest w tym względzie na Wyspach dozwolone.

Jakim prawem do protestu dysponują mieszkańcy Wielkiej Brytanii? To pytanie coraz częściej zadają sobie Brytyjczycy po doniesieniach dotyczących aresztowań osób protestujących przeciwko monarchii w czasie żałoby po zmarłej królowej Elżbiecie II i po ogłoszeniu jej syna Karola nowym monarchą. Co do zasady każdy mieszkaniec UK ma prawo do pokojowego protestu i choć nie jest to bezpośredno wyrażone w aktach prawnych, to Brytyjczykom prawo do protestu przysługuje niejako na mocy prawa do wolności wypowiedzi i wolności zgromadzeń, chronionych odpowiednio zapisami artykułów 10 i 11 Europejskiej konwencji praw człowieka, która została bezpośrednio włączona do prawa brytyjskiego poprzez przyjęcie the Human Rights Act.

Ograniczenia w prawie do protestu w UK

W całej Wielkiej Brytanii obowiązują jednak pewne ograniczenia w zakresie prawa do wyrażania protestu, a wynikają one przede wszystkim z potrzeby zachowania porządku publicznego. W Anglii i Walii ograniczenia te nakłada ustawa o porządku publicznym, the Public Order Act 1986, a także ustawa o policji, przestępczości, wyrokach i sądach, the Police, Crime, Sentencing and Courts Act (PCSC). Poza tym w systemie prawnym common law istnieje też zwyczajowe przestępstwo naruszenia porządku publicznego (to przestępstwo funkcjonuje także w Szkocji, gdzie jest ono przestępstwem ustawowym na mocy art. 38 the Criminal Justice and Licensing (Scotland) Act 2010). Irlandia Północna ma z kolei własne ustawodawstwo dotyczące protestów, a stosowne przepisy można znaleźć w ustawie the Public Order (Northern Ireland) Order 1987.

Aresztowania w trakcie żałoby

Służby informują, że wszelkie aresztowania antymonarchistów w trakcie żałoby mają związek z zagrożeniem porządku publicznego. Na przykład 45-letni mężczyzna aresztowany w niedzielę w Oksfordzie usłyszał, że jego zachowanie mogło nosić znamiona nękania lub niepokojenia innych. Do jego zatrzymania doszło na podstawie przepisów zawartych w sekcji 5. the Public Order Act 1986.

