Czy Brytyjczycy masowo usuwają aplikację NHS COVID-19 służącą do śledzenia ich kontaktów?

Czy Brytyjczycy masowo usuwają aplikację NHS służącą do śledzenia kontaktów z osobami zakażonymi? Politycy przyznali się, że celowo ją wyłączają, żeby nie mieć problemów z urlopem. Czy w obliczu luzowania restrykcji zapowiedzianego na 19 lipca czekają nas w tej kwestii jakieś zmiany?

Jeszcze wczoraj rano pisaliśmy o tym, że brytyjscy politycy całkiem otwarcie przyznają, iż celowo wyłączają aplikację NHS Covid-19 App służącą do śledzenia kontaktów. Obawiają się po prostu, że otrzymają nakaz 10-dniowej kwarantanny tuż przed wyjazdem na wakacje, zatem - po co sobie psuć urlop... Jak się jednak okazują inni mieszkańcy Wysp również decydują się nie tylko na nie korzystanie z apki, ale wręcz ją... usuwają ze swoich telefonów komórkowych! I trudno się dziwić, ponieważ brytyjskie władze sugerują, że aplikacja do śledzenia kontaktów po 19 lipca "będzie wymagać zmian".

Przypomnijmy, wymóg izolacji dla osób, które zostały w pełni zaszczepione, ma zostać zniesiony dopiero 16 sierpnia. Ale już teraz wiele osób w sezonie letnim nie chce ryzykować np. swojego urlopu i po prostu... usuwa ze swojego telefonu apkę NHS.

Dlaczego aplikacja NHS Covid-19 jest usuwana z telefonów?

Dodajmy, że wśród polityków brytyjskich powszechne jest przekonanie, że NHS App trochę zbyt restrykcyjnie wysyła ludzi na kwarantannę. System jest bardzo wrażliwy i choć nakaz samoizolacji otrzymują osoby, które przebywały w towarzystwie osoby zarażonej Covid-19 przez przynajmniej 15 minut (w odległości mniejszej niż 2 metry), to tylko w zeszłym tygodniu w domach zamkniętych z tego powodu zostało 50 000 osób. Więcej na ten teamt pisaliśmy w artykule: "Parlamentarzyści wyłączają NHS App. Nie chcą ryzykować obowiązkowej kwarantanny tuż przed wakacjami"

Przypomnijmy, po tym jak aplikacja została uruchomiona (jesień ubiegłego roku) w ciągu nieco ponad miesiąca pobrało ją aż 18 milionów użytkowników. W chwili obecnej całkowita liczba pobrań sięgnęła ponad 26 milionów. Pamiętajmy jednak, że jest to ilość samych pobrań, która niekoniecznie musi pokrywać się z liczbą osób, które z niej korzystają. Nie wiemy na przykład jak duża jest liczba ponownych pobrań, na przykład po zmianie lub resecie telefonu. Nie wiemy również jak wiele osób ma ją tylko sciągniętą, ale nie uruchomioną.

Ile osób usunęło aplikację?

"Obserwujemy stale rosnącą liczbę osób usuwających aplikację" - komentował profesor Henry Potts z University College London pytany w tej sprawie przez dziennikarzy BBC News. W ramach badania Corsair, które jest serią ankiet zleconych przez Departament Zdrowia i Opieki Społecznej (DHSC), jednorazowo zadawano pytania około 2 tysiącom osób. Z tej liczby koło 1600 osób miało smartfon i zapytano ich o korzystanie z aplikacji NHS. W ankietach z listopada i grudnia 2020 roku od 5% do 7% osób, które pobrały apkę na swój telefon do tego czasu ją usunęły. W maju i czerwcu 2021 r. liczba ta wzrosła - odsetek sięgnął od 8% do 11%.

Należy pamiętać, że są to wstępne wyniki, które nie zostały jeszcze zweryfikowane w ramach przygotowań do publikacji, ale wydaje się, że ludzie w obliczu luzowania restrykcji przestają korzystać z NHS Covid-19 App.

Ponadto, chociaż ludzie mogą nadal mieć aplikację na swoich telefonach, mogą mieć wyłączoną funkcję śledzenia kontaktów. BBC zwróciło się do DHSC z zapytaniem o liczbę osób, które usunęły aplikację, ale w odpowiedzi czytamy, iż niemożliwe jest podanie wiarygodnej liczby. Dr Jenny Harries, szefowa nowej brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowia, powiedziała posłom w czwartek, że jest „świadoma, że ​​ludzie decydują się nie korzystać z aplikacji”, gdy zapytano ją o obawy związane z usuwaniem apki.