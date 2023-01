Czy Bitcoin i rynek kryptowalut upadnie? Przyczyny kryzysu

Artykuł sponsorowany

Dowiedz się, dlaczego Bitcoin i rynek kryptowalut przeżywa aż tak głęboki kryzys i jak wyglądają widoki na przyszłość. Czy to koniec Bitcoina?

Krach Bitcoina. Co stoi na potencjalnym upadkiem?

Bez względu na to, jaki ktoś ma stosunek do Bitcoina i kryptowalut, należy przyznać, że jego historia jest po prostu spektakularna. Równie dobrze nada się do podręcznika pod tytułem „Jak dobrze inwestować” oraz „Jak nie inwestować”, a utalentowany scenarzysta mógłby na podstawie tej historii stworzyć film lub serial, który z miejsca stałby się kasowym hitem. Zupełnie tak samo, jak możliwość transakcji kryptowalutami w https://spin.city/pl/casino.

Nieustannie słyszymy o kolejnych krachach, wzlotach, upadkach i wizjach końca oraz potencjale do osiągnięcia wartości jednego miliona dolarów. Wszystkich analiz ekspertów jest już tak dużo, że trudno się w tym wszystkim połapać.

W ostatnim czasie z kryptowalutami dzieje się coś niepokojącego, co do tej pory trudno było sobie wyobrazić. Cena spada już od dłuższego czasu, a z rynku dochodzą wyłącznie negatywne informacje o kolejnych panicznych wyprzedażach, co wywołuje efekt łańcuchowy w postaci kolejnych spadków cen. Czy to koniec potęgi Bitcoina i innych kryptowalut? W niniejszym artykule postaramy się zebrać najsensowniejsze wytłumaczenia tego, co dzieje się na rynkach, żeby wysnuć możliwie jak najbardziej obiektywne wnioski.

Wartość największych kryptowalut w ciągu ostatnich lat

Żeby odpowiednio zobrazować to, co dzieje się na rynku kryptowalut, warto zaprezentować zestawienie najpopularniejszych kryptowalut i zmian cen, jakie miały miejsce w ostatnim czasie. Jak się okazuje, pomimo tego, że kryptowaluty są od siebie niezależne, to praktycznie wszystkie tracą i wzrastają na wartości w tym samym czasie.

Kryptowaluta Grudzień 2021 Marzec 2022 Lipiec 2022 Listopad 2022 Bitcoin 50 000 USD 40 000 USD 20 000 USD 16 000 USD Ethereum 4 000 USD 3 000 USD 1 000 USD 1 200 USD Litecoin 150 USD 123 USD 56 USD 56 USD

Jak widać, wszystkie kryptowaluty zaliczyły pokaźne spadki o około 60-70% względem wartości sprzed roku, co wyraźnie wskazuje, że problem nie dotyczy jedynie Bitcoina, a całego sektora walut elektronicznych.

Trudny rok kryptowalut

Czy po znakomitym 2020 i 2021 roku należało spodziewać się bessy? Prawa rynku są nieubłagane i pomimo tego, że do tej pory wydawało się, iż kryptowalut to nie dotyczy, 2022 rok udowodnił, że jest inaczej. Problemów można upatrywać nawet w ogólnoeuropejskim kryzysie energetycznym związanym z wojną w Ukrainie. Jednak wszystkich czynników, jest bardzo dużo.

Kryptowaluty są nadal niepewną inwestycją, czego dowodzą liczne, częste i bardzo znaczące wahania cen. Wystarczy jeden mini krach i zaczyna się wielka wyprzedaż. Doskonałym przykładem jest niepochlebny tweet Elona Muska, który spowodował, że wartość rynku kryptowalut spadła o kilkanaście procent w ciągu doby. Dlatego, kiedy tylko na rynku pojawi się informacja o potencjalnych problemach Bitcoina, ludzie wpadają w panikę.

Kilka mniejszych i większych czynników systematycznie wpływało na obniżanie się wartości Bitcoina i innych kryptowalut. W listopadzie do tego wszystkiego doszło bezprecedensowe wydarzenie upadku giełdy FTX, co wyraźnie wskazało, że kryptowaluty wcale nie są aż tak silne, jak mogło się do tej pory wydawać. Pomimo tego, że to trzecia co do wielkości giełda kryptowalut na świecie, to eksperci porównują to do kryzysu, który został wywołany upadkiem banku Lehman Brothers.

Do tego momentu kryptowaluty były uważane jako coś niesamowicie silnego, więc regulatorzy na całym świecie nie chcieli za bardzo w nie ingerować, żeby nie wywołać gniewu opinii publicznej. W tej chwili, kiedy Bitcoinowi grozi zejście poniżej 10 000 USD (najwięcej 60 000 USD), mają oni znacznie więcej śmiałości, żeby ukrócić nieco swobodę, jaką do tej pory cieszyły się kryptowaluty.

Odpowiednie zmiany zapowiedział już Chengpeng Zhao — przez największej giełdy kryptowalut Binance. To niezbędne regulacje, które być może nie spodobają się inwestorom, ale w jakiś sposób ochronią giełdę przed podobnymi problemami do tych, jakie miało FTX.

Kontrowersje związane z upadkiem FTX

Warto jednak zaznaczyć, że upadek FTX nie był bezpośrednią przyczyną złej kondycji kryptowalut. Firma mogła dopuszczać się nieetycznych inwestycji środkami należącymi do ich klientów, co przyczyniło się do pogłębiania zadłużenia. W momencie zgłoszenia upadłości FTX miała zobowiązania wobec klientów na poziomie od 10 do 50 miliardów dolarów. Mówi się, że Bankman-Fried — wieloletnia gwiazda i twarz światowego rynku kryptowalut może okazać się oszustem, który zdefraudował pieniądze swoich klientów dla własnych korzyści.

Pomimo tego, że jest to niepokojący scenariusz, może okazać się pozytywny dla samego rynku kryptowalut. Udowodni, że wcale nie jest w aż tak złym stanie, a kryzys spowodowany upadkiem FTX został wywołany działalnością konkretnych ludzi, a nie problemami całego sektora kryptowalut, co z pewnością w pewnym sensie uspokoi osoby inwestujące w kryptowaluty.

Sen o milionie — czy Bitcoin może się podnieść i przebić tę barierę?

Jeszcze niedawno, kiedy Bitcoin przebijał kolejne niemożliwe bariery, coraz częściej można się było natknąć na spekulacje, jakoby milion dolarów za jednego bitcoina był możliwy. W tym momencie zaczęły się spadki, które zamieniły się w największy kryzys w historii kryptowalut. Czy kryptowaluty się podźwigną i ponownie udowodnią, że nie dotyczą ich standardowe zasady rynku finansowego?

Największy dotychczasowy krach na giełdzie kryptowalut miał miejsce na przestrzeni maja i lipca 2021 roku. Cena Bitcoina spadła wtedy z około 60 000 USD do około 30 000 USD, żeby w listopadzie podnieść się do rekordowego poziomu 64 000 USD. Czy możliwe, że sytuacja się powtórzy? Obecny kryzys trwa już nieprzerwanie od roku, co stanowi precedens. Jednak jedno jest pewne — kryptowaluty są całkowicie nieprzewidywalne i równie dobrze mogą się odbić od dna lub przebić je, udowadniając, że może być jeszcze gorzej.