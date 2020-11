Czy będąc na FURLOUGH można wyjechać za granicę bez informowania pracodawcy? Odpowiadamy!

Fot. Getty

Przebywasz na furlough i zastanawiasz się, czy w tym czasie możesz polecieć do Polski lub w ogóle opuścić UK na jakiś czas - bez informowania pracodawcy? Sprawdź, jak to wygląda w praktyce.

Przebywając na furlough, wiele osób zastanawia się, czy w okresie przymusowej przerwy od pracy, gdy całymi dniami przebywają głównie w domu, mogą wyjechać za granicę, np. polecieć do Polski na kilka dni? Odpowiadając na to pytanie, należy wziąć pod uwagę dwie sprawy - reguły dotyczące furlough oraz zasady kwarantanny w UK i lockdownu.

Czy będąc na FURLOUGH można wyjeżdżać za granicę?

Przebywanie w domu podczas przymusowej przerwy od pracy dla wielu osób może wydawać się stratą czasu, który można by wykorzystać na przykład na odwiedziny rodziny w Polsce. Niektórzy z kolei mogą znaleźć się w trudnej sytuacji życiowej, która wymaga od nich podróży do ojczyzny (np. pogrzeb kogoś bliskiego). Czy będąc na furlough można tak po prostu polecieć do Polski, nie informując o tym pracodawcy?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, chociaż raczej brzmi „nie”. Z punktu widzenia obowiązujących reguł furlough, pracodawca ma bowiem prawo w każdej chwili wezwać pracownika z powrotem do pracy - nawet tylko na kilka dni. Gdy pracownik nie będzie mógł się stawić - i nie będzie to spowodowane obiektywnymi czynnikami, np. problemami zdrowotnymi potwierdzonymi przez lekarza - pracodawca może (ale nie ma takiego obowiązku) rozpocząć procedurę zwolnienia dyscyplinarnego.

Należy jednak pamiętać, że pracownikom przebywającym na furlough urlop przysługuje na takich samych prawach, jak podczas normalnego okresu pracy. Oznacza to, że wzięcie formalnego urlopu umożliwia nam wyjazd za granicę UK - bez ryzyka utraty pracy. Szczegóły należy sprawdzić w swojej umowie o pracę podpisanej z pracodawcą.

Wyjazd za granicę a lockdown i kwarantanna w UK

Osobą kwestią, związaną z wyjazdami zagranicznymi w czasie pandemii, są zasady lockdownu i kwarantanny w UK. W czasie rozluźnienia blokady wyjazdy zagraniczne były dozwolone na normalnych zasadach. Jednak w czasie drugiego lockdownu w Anglii wprowadzono częściowy zakaz podróżowania. Od zakazu tego obowiązują wyjątki, które znajdziesz klikając >>TUTAJ<<.

Jeśli natomiast chodzi o kwarantannę w UK, to aktualnie wciąż obowiązuje ona osoby, przybywające do Wielkiej Brytanii z Polski. Oznacza to, że wybierając się na kilka dni do ojczyzny, musimy pamiętać, że po powrocie na Wyspy będziemy musieli poddać się 2-tygodniowej izolacji.