Czy Anglia nie akceptuje już testów antygenowych? Klienci Ryanaira otrzymali mylące wiadomości

Fot. Getty

Klienci Ryanaira otrzymują mylące wiadomości o konieczności przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR w przypadku podróży do Anglii. Jakie testy są wymagane przez angielskie władze od osób przybywających do kraju? Jakie zasady obowiązują w pozostałych częściach UK? Odpowiadamy zgodnie z aktualnymi informacjami rządowymi.

Niektórzy klienci tanich linii lotniczych Ryanair, którzy w ostatnim czasie mieli lecieć z Polski do Anglii, zaczęli donosić w mediach społecznościowych, że irlandzki przewoźnik przesłał im przed lotem wiadomość z przypomnieniem o konieczności przedstawienia negatywnego wyniku testu na koronawirusa przed lotem. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że Ryanair wskazywał w wiadomości jeden konkretny rodzaj testu. Czy coś się zmieniło w rządowych wytycznych dla podróżnych?

W wiadomościach do pasażerów irlandzki przewoźnik wskazał, że negatywny wynik ma być konkretne na podstawie testu PCR, co wywołało dezorientację, ponieważ jak dotąd Wielka Brytania akceptowała też inne testy, np. testy antygenowe. W wiadomości, którą otrzymali niektórzy klienci Ryanair napisano: „ACTION REQUIRED: you must have a negative PCR test result and complete a PLF for your trip to UK”. Czy wiadomość ta oznacza, że Anglia nie akceptuje już testów antygenowych? Jakie testy trzeba zrobić podróżując do Walii, Szkocji czy Irlandii Północnej? Przedstawiamy aktualne rządowe wytyczne.

Czy Anglia nie akceptuje już testów antygenowych?

Według wytycznych znajdujących się na brytyjskich stronach rządowych, zasady dotyczące testów dla osób podróżujących do Anglii na razie nie uległy zmianie. Oznacza to, że podróżni zobowiązani są do przebadania się na własny koszt aż trzema testami na koronawirusa - jednym przed przekroczeniem granicy oraz dwoma 2. i 8. dnia kwarantanny na Wyspach:

test 1 - wykonany przed wjazdem do UK , ale nie wcześniej niż 72 h przed przekroczeniem granicy

test 2 - wykonany drugiego dnia kwarantanny na terytorium UK

test 3 - wykonany ósmego dnia kwarantanny na terytorium UK.

Na stronach rządowych wciąż widnieje niezmieniona informacja, mówiąca, że test 1 (przed podróżą) może być albo testem PCR, albo LAMP, albo może to być test antygenowy. Zasady dotyczące konieczności przedstawienia negatywnego wyniku testu na koronawirusa, wykonanego przed podróżą, ale nie wcześniej niż 72 h przed przekroczeniem brytyjskiej granicy, są identyczne dla Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej - każda z tych części UK akceptuje testy antygenowe zrobione przed podróżą. Wiadomość Ryanaira, którą w ostatnim czasie otrzymali niektórzy pasażerowie, jest zatem myląca, ponieważ w przypadku podróży do UK nie ma konieczności zrobienia przed podróżą testu PCR.

W przypadku testów 2 i 3 (podczas kwarantanny) zasady również są bez zmian. Oznacza to, że oba testy, które trzeba wykona drugiego i ósmego dnia kwarantanny w Anglii, muszą być wcześniej zakupione za pośrednictwem firmy sprzedającej testy zatwierdzone przez rząd. Aktualny wykaz sprzedawców znajduje się na stronie rządowej.

Obecnie takie same zasady dotyczące testów dla podróżnych zagranicznych obowiązują we wszystkich częściach Wielkiej Brytanii. W każdej części UK przyjezdni muszą też poddać się 10-dniowej kwarantannie.

Co trzeba mieć ze sobą podróżując do UK?

Aktualnie podróżując do każdej z czterech części Zjednoczonego Królestwa należy mieć ze sobą następujące dokumenty: