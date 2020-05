Czworo nastolatków zamieszanych w pobicie Polaka w Somerset zostało zwolnionych za kaucją

Brytyjska policja podjęła decyzję o zwolnieniu za kaucją czwórki nastolatków, którzy mieli brutalnie pobić 38-letniego Polaka w Bridgewater (hrabstwo Somerset). Póki co nie postawiono im żadnych zarzutów.

Przypomnijmy, atak na naszego rodaka na Wyspach, który pracował, key worker przy zbieraniu owoców, miał miejsce 11 maja, w poniedziałek. Dzień później do sieci trafił filmik, który dokumentuje to brutalne pobicie, pojawiając się na Twitterze i Snapchacie. Wciąż nie mamy pewności czy został on umieszczony w internecie przez osoby zamieszane w to przestępstwo.

Po tym, jak na lokalny posterunek Avon and Somerset Police wypłynęło zgłoszenie dotyczące rzeczonego nagrania, policja bardzo szybko zidentyfikowała i aresztowała cztery osoby, które brały udział w ataku na Polaka. To w komplecie nastolatkowie - chłopak i dziewczyna w wieku 17 lata oraz dwaj szesnastolatkowie. Jak podaje serwis informacyjny BBC wszyscy podejrzenia zostali zwolnieni za kaucją i (na razie!) stawiane są im zarzuty dotyczące rabunku.

Niemniej, sprawa znajduje się wciąż w toku, trwają odpowiednie czynności i działania operacyjne - nic nie wskazuje na to, żeby oskarżeni mieli nie doczekać się kolejnych zarzutów. Potwierdził to detektyw Kerry Paterson. "Funkcjonariusze nadal przeglądają nagrania z monitoringu CCTV, prowadzą przesłuchania osób, które mogą pomóc w tej sprawie oraz prowadzą inne czynności, które pomogą w pełni zrozumieć to, co się wydarzyło, przed podjęcie decyzji o stawianiu jakichkolwiek zarzutów" - komentował.

Dodajmy, że w przesłuchaniach zarządzonych przez lokalną policję brała udział przynajmniej jeszcze jedna osoba. Zgłosiła się ona dobrowolnie na posterunek, w miniony czwartek.

Dodajmy również, że jak utrzymują przedstawiciele Avon and Somerset Police życiu ofierze tego brutalnego ataku nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Polak został co prawda przewieziony do szpitala, ale nie odniósł żadnych poważnych obrażeń.

