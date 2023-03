Czujesz zmęczenie i szybko łapiesz infekcje? Oto pięć suplementów, którymi warto wzmocnić się po zimie

Jednym z najtrudniejszych i najbardziej wymagających okresów dla naszego organizmu jest przedwiośnie, kiedy to długotrwały brak słońca (skutkujący niedoborami witaminy D), a także brak świeżych warzyw i owoców (niedobory witamin), wpływa negatywnie na odporność naszego organizmu. Dlatego właśnie wtedy warto zadbać o siebie, aby ochronić się przed ewentualną infekcją i wkroczyć w nową porę roku z dużą dawką pozytywnej energii.

Wprawdzie wiosna jest wyjątkową porą roku, w czasie której wszystko budzi się do życia, jednak również w tym okresie mamy do czynienia z tzw. przesileniem wiosennym. Wtedy też narzekamy na wypadanie włosów, objawy szybkiego zmęczenia, senności, a także podatność na infekcje. Jednak wcale tak nie musi być.

Oto pięć suplementów na przesilenie wiosenne

Aby móc razem z całą otaczającą nas przyrodą cieszyć się wiosną, dłuższymi i cieplejszymi dniami, a przy tym nie czuć permanentnego zmęczenia, musimy uzupełnić niedobory witamin i minerałów. Zdecydowanie najlepszym na to sposobem są naturalne suplementy, które nasz organizm wchłania bez większego oporu i wysiłku. Oto, czego najbardziej w tym okresie potrzebujemy.

Kompleks witamin

Ze względu na bardzo częsty niedobór wielu witamin po zimie, warto pomyśleć tak naprawdę o wzmocnieniu się kompleksem witamin, w którym znajdą się te najważniejsze. Na rynku od lat znane jest Centrum kompletne od A do Z, a w nim m.in. wapń, magnez, potas, selen, witamina B12.

Bogate w naturalną i certyfikowaną witaminę D z lanoliny, a także witaminę C (ekstrakt z cytrusów), jak również selen i cynk jest z kolei AURA HERBALS – Moja odporność.

Podobny skład ma również ALLNUTRITION - IMMUNO CONTROL, suplement diety zawierający witaminy C i D, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, a także cynk i selen wspomagający komórki w ochronie przed stresem oksydacyjnym.

Niezbędne kwasy Omega-3

Nie od dziś wiadomo także, że do zwiększenia odporności organizmu przyczynia się też w dużej mierze olej rybi, ze względu na obecność w nim kwasów Omega-3. Te z kolei wpływają korzystnie nie tylko na odporność, ale także na układ sercowo-naczyniowy, pracę mózgu i wzrok. W suplemencie ALLNUTRITION Omega 3 strong znajdziemy wymienione wyżej składniki oraz witaminę E.

Wyjątkowe działanie czarnuszki

Jedną z najcenniejszych i niepozornych roślin mających bardzo pozytywny wpływ na działanie naszego organizmu, w tym układu odpornościowego, jest czarnuszka. Zwana też czarnym kminkiem najczęściej wykorzystywana jest jako przyprawa kuchenna, jednak służy też jako surowiec do produkcji olejów. Czarnuszka bogata jest w witaminy i sole mineralne (witaminę E, wapń, cynk, miedź, żelazo, potas), a także alkaloidy, flawonoidy i steroidy, ale nie tylko. Znajdują się w niej też nienasycone kwasy tłuszczowe – jak omega-3, omega-6 i omega-9.

Czarnuszka wspomaga leczenie cukrzycy, na którą choruje tak duży procent naszej populacji, poprzez zmniejszenie stresu oksydacyjnego i wspieranie regeneracji komórek beta trzustki, a także zmniejszanie wchłaniania glukozy w jelitach. Ponadto zwiększa produkcję insuliny oraz usprawnia metabolizm glukozy.

Oprócz działania przeciwnowotworowego, czarnuszka zapobiega powstawaniu wrzodów żołądka, obniża ciśnienie krwi, chroni wątrobę i nerki. A przede wszystkim wspomaga układ odpornościowy. Z myślą o jej nieprawdopodobnych właściwościach OleoVitum stworzyło suplement diety „Czarnuszka” oparty na oleju z czarnuszki tłoczonym na zimno.

Kurkuma pozytywnie działa na mózg

Kolejną „przyprawą” stosowaną w kuchni, a wykazującą szereg prozdrowotnych właściwości, które zostały już dawno odkryte przez medycynę Dalekiego Wschodu, jest kurkuma. Posiada ona wyjątkowe właściwości lecznicze za sprawą związku o nazwie kurkumina. W medycynie Wschodu była ona z powodzeniem stosowana do łagodzenia skurczów menstruacyjnych, wrzodów, stanów zapalnych, chorób układu oddechowego, a także chorób pasożytniczych i wątroby.

Naukowcy odkryli również jej pozytywne działanie na mózg, a konkretnie za sprawą zawartości tumeronu wspomaga ona jego procesy naprawcze i przez to wspomaga leczenie alzheimera czy skutków udaru.

Naturalna witamina C

Gdy mówimy o odporności, oczywistym wręcz składnikiem, który ma na nią największy wpływ jest witamina C. Jeśli jednak zależy nam na tej najbardziej przyswajalnej, powinniśmy pomyśleć o Acoroli. Nutropharma proponuje ją w formie tabletek do ssania - Acerola Plus, które zawierają witaminę C, sproszkowane ziarno gryki, bioflawonoidy cytrusowe, acerolę, rutynę i hesperydynę.

Sok z aloesu

Jeśli myślimy o naturalnych produktach, które mają pozytywny wpływ na nasz układ odpornościowy oraz trawienny, warto pamiętać również o soku z aloesu. Działa on nie tylko grzybobójczo, przeciwzapalnie i bakteriobójczo, a także obniża poziom cukru i cholesterolu we krwi. Zawiera on witaminę A, C i E, jest też źródłem witaminy B12, kwasu foliowego i witaminy B9 oraz B4. 100-procentowy sok z aloesu o nazwie AloeVital produkuje OLEOFARM.

